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أبو تريكة يُواصل تضامنه مع غزة بهذه التغريده (صور)

بقلم
الكابتن أبو تريكة

وطن- يواصل النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، المحلل الرياضي في شبكة قنوات ” بي إن سبورتس” الرياضية القطرية، تضامنه مع غزة، إثر الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لليوم ال122 على التوالي.

ونشر الكابتن محمد أبو تريكة كعادته، تغريده يدعو فيها لأهل فلسطين في غزة عبر حسابه الشخصي على منصة X، ” اللهم صب على أهل غزة رضاً وصبراً وفرجا، اللهم أجبر كسرهم وارحم ضعفهم فلا ناصر لهم إلا أنت”.

تغريده أبو تريكة

وأضاف، ” اللهم وأبدل خوفهم أمناً وحزنهم فرحاً وضيقهم فرجاً يا أرحم الراحمين .. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد (عليه الصلاة والسلام)”.

وكان قد سبقها تغريده قبلها بأيام، نشرها المصري أبو تريكة عبر حسابه، ” في اليوم 115 وابل من الصواريخ على الكيان الصهيوني، ما زال هناك رجال في غزة رغم الخذلان العربي والعالمي والمجازر الصهيوأمريكية”.

محمد أبو تريكة
تغريده أبو تريكة لدعم غزة

كما وختم تلك التغريده، ” اللهم سدد الرمي وشد السواعد وثبت الأقدام”.

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الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة والتطهير العرقي والنزوح القسري بحق المدنيين من أهل فلسطين في قطاع غزة، من خلال القصف العشوائي للأحياء السكنية والمنازل والمدارس التي تأوي النازحين والمساجد والمشافي على رؤوس ساكنيهم دون سابق إنذار.

كما وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الألاف من المجازر بحق العائلات الفلسطينية في قطاع، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي وإلى الآن.

وارتقى أكثر من 27 ألف شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء، وأصيب ما يزيد عن 69 آخرين بجراح مختلفة، فيما لا يزال الألاف في عتاد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة بفعل قصف الاحتلال المتواصل لليوم ال122، بحسب إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة حتى هذه اللحظة.

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