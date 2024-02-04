نادين الراسي بوضعيات جريئة وفستان قصير فاضح بفتحة طويلة ومن دون ملابس داخلية -صور

وطن- يبدو أن النجمة اللبنانية نادين الراسي تحاول أن تكون حديث الصحافة والجمهور. وتتعمد إحداث ضجة لتصدر الترند ومحركات البحث.

فبعد الجدل الذي أحدثته منذ أيام بعد حديثها عن إرضاع شقيقها خلال فترة ولادة ابنها مارك. شاركت نادين الراسي جلسة تصوير جديدة مع جمهورها بفستان قصير فاضح ووضعيات جريئة.

وظهرت بفستان أسود على شكل بلازر قصير للغاية إضافة إلى أنه يتميز بفتحة طويلة تمتد على طول الجزء الأعلى منه.

والفستان الذي اختارته النجمة اللبنانية هو من مجموعتها التي أطلقتها قبل فترة وخضعت به لجسلة التصوير ترويجاً لعلامتها التجارية.

وأثارت نادين الراسي الجدل بالصور التي شاركتها مع متابعيها. وانقسم الجمهور بين من مشيد بجمالها ورشاقتها وبين من انتقد ظهورها ومحاولتها إثارة الضجة وتصدر الترند فقط.

الراسي: أرضعت شقيقي مع ابني

وكانت نادين الراسي قد تحدثت في آخر ظهور إعلامي لها عن أن والدتها قررت بشكل مفاجئ فطام شقيقها فتولت هي إرضاعه.

وأشارت إلى أنها على مدار السنوات الماضية تُعامل شقيقها مثل ابنها وأنها لم تضربه مطلقًا.

وأوضحت أن شقيقها الذي أرضعته تعدى عليها بالضرب خلال علاج والدتها أثناء حجزها في المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتها بشلل نصفي.

داعية أزهري على الحط

تصريحات النجمة اللبنانية نادين الراسي الاخيرة أثارت الجدل وفتحت نقاشا بين نشطاء السوشيل ميديا، بين حلال وحرام، ما دفع داعية أزهريا إلى التدخل.

وبين الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، في تصريحات لمواقع مصرية، أن إرضاع الأخت لأخيها يجوز شرعا.

وقال إنه: “لا يوجد نص من الكتاب أو من السنة ينهي عن ذلك الأمر، مبينا أن الأصل في الأشياء الإباحة مالم يرد نص بالتحريم”.

وأكد عصام الروبي: “أنه يجوز للأخت أن ترضع أخاها أو أي أحد من محارمها أو من غير محارمها طالما أن المسألة مأخوذة على السعة، فهي جائزة، خاصة لو كان يوجد ضرورة تقتضي ذلك فكل ضرورة تقدر بقدرها”.