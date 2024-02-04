مراسلة تصفع وجهها على الهواء مباشرة .. شاهد السبب! (فيديو)

وطن – انتشر مقطع فيديو مضحك بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر مراسلة أسترالية تصفع وجهها على الهواء مباشرة؛ بسبب بعوضة مزعجة.

وقعت الحادثة عندما كانت الصحفية “أندريا كروذرز”، مراسلة برنامج “اليوم” في أستراليا، تقوم بتغطية الفيضانات الأخيرة في مدينة “بريزبن”.

مراسلة تصفع وجهها على الهواء

وبينما كانت تبث مباشرة على الهواء، هبطت بعوضة على أنفها، فما كان منها إلا أن حاولت أن تطردها، لكنها انتهت بصفع نفسها على وجهها.

شعرت المراسلة بالحرج لدرجة أنها ركضت فورًا بعيداً من أمام الكاميرا، وهي تلوح بذراعيها بينما استمرت البعوضة في هجومها.

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قبل بدء الفيديو، قال المقدم “كارل ستيفانوفيك”: “حدث شيء مضحك اليوم، أندريا كروذرز، واحدة من مراسلينا الرائعين في البرنامج، كانت تغطي الفيضان في بريزبن. لكن الجو هناك رطب جدًا، طقس ممطر، ومع كل تلك الظروف تأتي الحشرات الرهيبة، -حيث تم تشغيل صوت البعوض-. فها هي، تواجه على الهواء خلال تقرير مباشر. هذه هي المخاطر التي يضع فيها المراسلون أنفسهم ليجلبوا لكم القصص في المنزل،”.

لاحقًا، شاركت الفيديو على صفحتها على إنستغرام مع تعليق طريف من زملائها.

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متقبلة الحادثة المضحكة بروح طيبة، ظهرت لاحقًا للتقرير وهي ترتدي قطعة رأس شبكية، ممازحة بأنه موافق عليها من قبل قسم الموارد البشرية.

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وذكرت المراسلة: “الموارد البشرية قالوا إنه يمكنني ارتداء هذا طالما لم أتقدم بطلب تعويض لصفع نفسي على الوجه”.