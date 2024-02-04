الرئيسية » حياتنا » مراسلة تصفع وجهها على الهواء مباشرة .. شاهد السبب! (فيديو)

مراسلة تصفع وجهها على الهواء مباشرة .. شاهد السبب! (فيديو)

بقلم
مراسلة تصفع وجهها على الهواء بسبب بعوضة

وطن – انتشر مقطع فيديو مضحك بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر مراسلة أسترالية تصفع وجهها على الهواء مباشرة؛ بسبب بعوضة مزعجة.

وقعت الحادثة عندما كانت الصحفية “أندريا كروذرز”، مراسلة برنامج “اليوم” في أستراليا، تقوم بتغطية الفيضانات الأخيرة في مدينة “بريزبن”.

مراسلة تصفع وجهها على الهواء 

وبينما كانت تبث مباشرة على الهواء، هبطت بعوضة على أنفها، فما كان منها إلا أن حاولت أن تطردها، لكنها انتهت بصفع نفسها على وجهها.

شعرت المراسلة بالحرج لدرجة أنها ركضت فورًا بعيداً من أمام الكاميرا، وهي تلوح بذراعيها بينما استمرت البعوضة في هجومها.

  • اقرأ أيضاً: 
“أكثر فيديو متداول في باكستان”.. مراسلة تصفع مراهقاً على وجهه!

قبل بدء الفيديو، قال المقدم “كارل ستيفانوفيك”: “حدث شيء مضحك اليوم، أندريا كروذرز، واحدة من مراسلينا الرائعين في البرنامج، كانت تغطي الفيضان في بريزبن. لكن الجو هناك رطب جدًا، طقس ممطر، ومع كل تلك الظروف تأتي الحشرات الرهيبة، -حيث تم تشغيل صوت البعوض-. فها هي، تواجه على الهواء خلال تقرير مباشر. هذه هي المخاطر التي يضع فيها المراسلون أنفسهم ليجلبوا لكم القصص في المنزل،”.

لاحقًا، شاركت الفيديو على صفحتها على إنستغرام مع تعليق طريف من زملائها.

 

عرض هذا المنشور على Instagram

 

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Andrea Crothers‎‏ (@‏‎abcrothers‎‏)‎‏

متقبلة الحادثة المضحكة بروح طيبة، ظهرت لاحقًا للتقرير وهي ترتدي قطعة رأس شبكية، ممازحة بأنه موافق عليها من قبل قسم الموارد البشرية.

  • اقرأ أيضاً: 
موقف محرج لمذيعة “BBC” على الهواء ولم تستطع إكمال النشرة (فيديو)

وذكرت المراسلة: “الموارد البشرية قالوا إنه يمكنني ارتداء هذا طالما لم أتقدم بطلب تعويض لصفع نفسي على الوجه”.

قد يعجبك أيضاً

ضربة لفرنسا.. ما هي "إيكواس" ولماذا انسحبت ثلاث دول تعرضت للانقلابات منها؟

ضربة لفرنسا.. ما هي “إيكواس” ولماذا انسحبت ثلاث دول تعرضت للانقلابات منها؟

8 حقائق عن الطائرات

8 حقائق عن الطائرات ستفاجئك .. منها “غرف نوم سرية وما يجعل طعم الطعام أسوأ”

صرخة مسنة فلسطينية: "أين أمة محمد.. أين من يصومون ويصلون؟!"

صرخة مسنة فلسطينية: “أين أمة محمد.. أين من يصومون ويصلون؟!” (فيديو)

مفاجأة لأصحاب الأسنان المثلثة.. لن تصدق ما يمكن لشكل أسنانك أن يكشفه عن شخصيتك

مفاجأة لأصحاب الأسنان المثلثة.. لن تصدق ما يمكن لشكل أسنانك أن يكشفه عن شخصيتك

أبو عبيدة يكشف كواليس 17 مهمة خاصة نفذتها القسام في غزة

أبو عبيدة يكشف كواليس 17 مهمة خاصة نفذتها القسام في غزة

عارضات مثيرات في صحراء السعودية.. عرض أزياء في العلا يثير جدلا

عارضات مثيرات في صحراء السعودية.. عرض أزياء في العلا يثير جدلا

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior