ما هي المواقع التي استهدفتها الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن؟

وطن – شنت أمريكا وبريطانيا ضربات ضد جماعة الحوثي المرتبطة بإيران في اليمن كما كان متوقعاً منذ أيام، في رد مباشر على الهجمات التي شنتها الجماعة وبعد يوم واحد من الضربات الأمريكية في العراق وسوريا.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط إنها نفذت ضربة جديدة في اليمن، صباح الأحد، ضد صاروخ مضاد للسفن تابع للحوثيين غداة قصف أمريكي وبريطاني طال عشرات الأهداف في اليمن.

وأفادت القيادة على حسابها في موقع “إكس” تويتر سابقاً- بأن قواتها نفذت الضربة ضد الصاروخ الذي كان “معدا للإطلاق ضد سفن في البحر الأحمر” بعدما اعتبرت بأنه “يمثل خطرا وشيكا” على السفن العسكرية والتجارية في المنطقة.

القوات الأمريكية وقوات الحلفاء يشنون ضربات مشتركة في اليمن

U.S. Forces, Allies Conduct Joint Strikes in Yemen

As part of ongoing international efforts to respond to increased Iranian-backed Houthi destabilizing and illegal activities in the region, on Feb. 3, at approximately… pic.twitter.com/0281uPcr0J

