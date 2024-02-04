ما هي المواقع التي استهدفتها الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن؟

وطن – شنت أمريكا وبريطانيا ضربات ضد جماعة الحوثي المرتبطة بإيران في اليمن كما كان متوقعاً منذ أيام، في رد مباشر على الهجمات التي شنتها الجماعة وبعد يوم واحد من الضربات الأمريكية في العراق وسوريا.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط إنها نفذت ضربة جديدة في اليمن، صباح الأحد، ضد صاروخ مضاد للسفن تابع للحوثيين غداة قصف أمريكي وبريطاني طال عشرات الأهداف في اليمن.

وأفادت القيادة على حسابها في موقع “إكس” تويتر سابقاً- بأن قواتها نفذت الضربة ضد الصاروخ الذي كان “معدا للإطلاق ضد سفن في البحر الأحمر” بعدما اعتبرت بأنه “يمثل خطرا وشيكا” على السفن العسكرية والتجارية في المنطقة.

القوات الأمريكية وقوات الحلفاء يشنون ضربات مشتركة في اليمن

U.S. Forces, Allies Conduct Joint Strikes in Yemen As part of ongoing international efforts to respond to increased Iranian-backed Houthi destabilizing and illegal activities in the region, on Feb. 3, at approximately… pic.twitter.com/0281uPcr0J — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) February 3, 2024

وحسب البيان الأمريكي شملت الأهداف التي تم ضربها العديد من منشآت التخزين تحت الأرض، ومراكز القيادة والسيطرة وأنظمة الصواريخ ومواقع تواجد الطائرات بدون طيار وأجهزة رادارات ومروحيات .

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية إن الهجمات الأمريكية والبريطانية جاءت من منصات جوية وسطحية وبطائرات مقاتلة بدعم من عدة دول أخرى. وتم ضرب ما لا يقل عن 30 هدفًا في 10 مواقع على الأقل، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

مراكز قيادة ومنشآت أسلحة

وشملت الأهداف مراكز القيادة والسيطرة. ومنشأة لتخزين الأسلحة تحت الأرض؛ وقال أحد المسؤولين إن الضربات طالت الأسلحة الأخرى التي يستخدمها الحوثيون لاستهداف ممرات الشحن الدولية.

وذكر مسؤول أمريكي لشبكة CNN، أن مدمرتان أمريكيتان أطلقتا صواريخ توماهوك كجزء من الضربات على أهداف الحوثيين في اليمن. أطلقت المدمرتان USS Gravely وUSS Carney، وكلاهما من مدمرات الصواريخ الموجهة من طراز Arleigh Burke، صواريخ كروز للهجوم الأرضي خلال العملية.

وقال المسؤولون إن طائرات مقاتلة من طراز F/A-18 من حاملة الطائرات “يو إس إس دوايت دي أيزنهاور” شاركت أيضًا في الضربات.

ويؤكد الحوثيون أن هذه الضربات لا تؤثر على قدراتهم العسكرية وأنهم سيواصلون هجماتهم التي بدأت في منتصف نوفمبر الماضي، على السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى وقف الحرب على قطاع غزة.

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48 هدفاً تم استهدافها

وكان المتحدث باسم جماعة “أنصار الله” الحوثية يحيى سريع قد كشف أن عدد الضربات الأمريكية على اليمن بلغ 48، استهدفت عدة محافظات في البلاد.

وتوزعت كالتالي:- 13 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء. 9 غارات على محافظة الحديدة. 11 غارة على محافظة تعز.7 غارات على محافظة البيضاء.7 غارات على محافظة حجة.غارة على محافظة صعدة.

وأضاف سريع في بيان موجز نشره على حسابه في موقع “إكس”-تويتر سابقاً- أن هذه الاعتداءات لن تثنينا عن موقفنا الأخلاقي والديني والإنساني المساند للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ولن تمر دون رد وعقاب.

شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني 48 غارة جوية خلال الساعات الماضية توزعت كالتالي:

– 13 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

– 9 غارات على محافظة الحديدة.

– 11 غارة على محافظة تعز.

– 7 غارات على محافظة البيضاء.

-7 غارات على محافظة حجة.

– غارة على محافظة صعدة.

هذه الاعتداءات… — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 4, 2024

حماس تدين الهجوم

وبدورها أدانت حركة “حماس” بشدة القصف الجوي الأمريكي البريطاني لمواقع في اليمن، واعتبرته اعتداء سافرا على سيادة دولة عربية شقيقة، وتصعيدا سيجر المنطقة إلى مزيد من الاضطراب.

وقالت الحركة في بيان لها تداولته وسائل إعلام يمنية اليوم: إن القصف على اليمن تصعيد سيجر المنطقة لمزيد من الاضطراب وتتحمل واشنطن والعدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تداعياته.

وأضاف البيان: نجدّد تقديرنا للموقف اليمني الأصيل في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية على يد مجرمي الحرب الصهاينة.

ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ موقف حاسم من العدوان الأمريكي البريطاني الذي ينتهك سيادة الدول العربية، وكذلك لاتخاذ إجراءات عملية لوقف العدوان الصهيوني على غزة المستمر منذ عدة أشهر.

كما دانت إيران الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الهجوم العسكري على دول المنطقة يتعارض بشكل واضح مع ادعاءات واشنطن ولندن المتكررة بأنهما لا تريدان توسيع الحرب والنزاع.