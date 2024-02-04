ما حقيقة زواج نسرين طافش؟ ظهرت بفستان زفاف في قاعة الأفراح -فيديو

وطن- تداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي صورا للمثلة السورية نسرين طافش وهي ترتدي فستان زفاف في قاعة الأفراح.

وعلق عدد من النشطاء على الصور بأنها مسرب من حفل زواج الممثلة السورية.

لكن الصور المتداولة مقتطفة من مقطع فيديو نشرته نسرين طافش على حسابها الرسمي عبر إنستغرام، وهو من كواليس تصوير عملها الجديد والذي سيرى النور في الأيام القليلة القادمة.

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وأرفقت الفيديو بتعليق: “جاهزين تعرفوا الحكاية ! فيلم “السيستم” ابتداء من 7 فبراير في جميع دور العرض في مصر و قريبا في صالات السينما العربية”.

وتشارك الممثلة السورية في فيلم “السيستم” وهو من بطولة أحمد الفيشاوي، وطارق لطفي، وبسنت شوقي، ومحمد على رزق.

كما يشارك في الفيلم عددا من النجوم ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، ونهى عابدين، ورانيا منصور، وأحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر.

الفيلم من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوي وتصوير هيثم مصطفى. وتدور أحداثه في إطار رومانسي لايت.

دور نسرين طافش في فيلم السيستم

وتجسد الممثلة السورية نسرين طافش في الفيلم شخصية فتاة معقدة من العلاقات العاطفية بسبب دخولها أكتر من تجربة فاشلة جعلتها تعاني.

بينما يجسد أحم د الفيشاوي دور شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادثة سابقة.

بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم.

وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار الحبكة الدرامية للفيلم، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقداتهم وتجاربهم السابقة.