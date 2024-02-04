كيف تصبح غنياً؟.. مليارديرة أمريكية تكشف أسرار الثراء السريع

وطن – قدمت المليارديرة “راشيل رودجرز” المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Hello Seven، نصائح بضرورة الاقتصاد في 3 أشياء حتى لو كان الشخص يملك الكثير من الأموال، وروت قصصاً واقعية من تجربتها الشخصية بهذا الخصوص.

وقالت “رودجرز” بحسب شبكة “cnbc” أنها عندما كبرت، وبغض النظر عن مدى صعوبة عمل والدها كانت مدخرات العائلة مهددة بالمحو، في حال تطلب الأمر فاتورة طبية واحدة غير متوقعة أو إصلاح سيارة.

وأضافت: “كان التأرجح على حافة الفقر طريقة مخيفة للعيش، لذلك عندما أصبحت أماً كنت مصممة على إنهاء هذه الدورة.”

كيفية الاحتفاظ بالثروة

في عام 2010، بدأت رودجرز ممارسة متخصصة في قانون الملكية الفكرية لأصحاب الأعمال الصغيرة. وتقول :”عندما بدأ عملائي يطلبون المزيد من النصائح لبناء الثروة، تطورت الشركة لتصبح شركة تدريب. وفي عام 2017 كانت ثروة الشركة مؤلفة من سبعة أرقام لأول مرة.”

وتضيف :”اليوم، أنا أم لأربعة أطفال، وزوجة، ومديرة تنفيذية، ومليونيرة. خلقت ثروة لأجيالي ولأطفالهم. لكن هدفي ليس فقط أن أصبح مليونيرة، بل أن أبقى كذلك.”

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“يجب أن نكون جميعاً مليونيرات”

وحددت مؤلفة كتاب “يجب أن نكون جميعًا مليونيرات” ثلاثة حلول للاحتفاظ بالثروة وعدم تبذيرها من واقع تجربتها، وأشارت بداية إلى أنها كانت لسنوات تعطي وقتها مجاناً. وفي أحد الأيام، نظرت إلى جدولها اليومي وتساءلت: من وضع كل هذه الاجتماعات التي لا طائل من ورائها هنا؟ صحيح. أنا!”.

كما أشارت إلى أنها الآن ترفض 99% من الطلبات التي تتلقاها، وتوافق فقط إذا كان ذلك سيجلب لها “قدراً كبيراً من المال أو الطاقة أو الوقت أو الفرح”.

وقبل إضافة أي شيء إلى روزنامتها، تسأل رودجرز نفسها بعض الأسئلة، منها “هل سيولد هذا المزيد من الموارد لي أو لعائلتي أو لعملي؟”

والبند الثاني من بنود الاقتصاد كما تقول هو إجازات عائلتها وتقول: “أحب درجة رجال الأعمال لرحلات العمل، ولكن عندما يتعلق الأمر بالعطلات، تعلمت أن السعر المرتفع لا يعني دائمًا المزيد من المتعة.

وأضافت: “أي تحرك كبير يجب أن لا يزيد عن 15 في المائة من مدخراتك، وأن أي تسوق صغير إضافي أو سياحة قصيرة لا يجب أن تزيد عن 5 بالمائة من دخلك الشهري”.

منزل في هاواي

وكشفت أنها قامت ذات مرة بحجز منزل باهظ الثمن في هاواي لمدة أسبوع. كان المنظر مذهلاً، ولكن كل شيء كان مشذباً تماماً ومسوراً ومعزولاً عن المجتمع.

وروت أنها غادرت المنتجع مع عائلتها بعد أيام قليلة وسافروا لمدة ساعة جنوباً، وقاموا بزيارة سوق المزارعين. وحصلوا على طعام لذيذ مقابل 10 دولارات، كما اشتروا المجوهرات المصنوعة يدوياً وشاهدوا العائلات المحلية تستمتع بعطلة نهاية الأسبوع.

وأضافت :”لقد عشنا تجربة هاواي بطريقة مختلفة تمامًا، وكان ذلك اليوم المفضل لدي بكل سهولة”.

ولفتت رودجرز إلى أنها قامت هذا العام بحجز رحلة عائلية لمشاهدة الحيتان مقابل 2500 دولار. ولكي يبقوا في خيمة على الشاطئ دفعت 300 دولار إضافية وتابعت :”يمكنني شراء شيء أكثر تكلفة، لكنني أعلم أن الذكريات التي سنحتفظ بها خلال هذه الرحلة ستكون لا تقدر بثمن.”

ملابس العمل والمنزل

وتحدثت المليونيرة رودجرز عن طريقة اختيار الملابس غير الرسمية ودوره في الاقتصاد وتوفير النفقات، مشيرة إلى أنها عندما تكون في بيئة عمل ترغب أن تبدو بمظهر باذخ وتتسوق وفقاً لذلك.

ومع ذلك حين تكون في المنزل دون أي اجتماعات أو خطابات أو ظهورات إعلامية، ترتدي الجينز والقمصان الرخيصة والرائعة.

وقالت إنها تحب الاقتصاد في شراء ملابسها الترفيهية وقد تشتري مزيل تعرق من ماركة Target. إذا كان هناك عرض عليها، ودائماً ما يضايقها أصدقاؤها المقربون بهذا الأمر ويسألونها ”رايتشل، يمكنك شراء غوتشي، لأنك ستستعدين لتناول الغداء في تاراجاي”.

وتابعت: “أعطني يومًا أتمكن فيه من ارتداء بنطال رياضي، وتناول بعض الكعك الدافئ، ومشاهدة حلقة من مسلسل “Virgin River” أو “Bridgerton” على Netflix، وسأكون في الجنة.” وأردفت :” هذا تذكير أيضاً بأن لحظة المليون دولار لا يجب أن تكلف الكثير.”

وراشيل رودجرز هي مؤسسة Hello Seven . وتتمثل مهمتها في تعليم المجموعات المستبعدة تاريخيا كيفية إنهاء دورة الضغوط المالية وبناء ثروة الأجيال.