قبل كأس العالم.. تطور جديد بشأن مشروع أسطوري سيربط المغرب بإسبانيا

وطن – يترقب الملايين مشروعاً جديداً يربط بين قارتي إفريقيا وأوروبا يتمثل بنفق ضخم تحت الماء قالت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، إنه يتم الشروع في إنجازه ليصل المغرب بإسبانيا.

وانطلاقاً من سواحل مدينة طنجة يجري إنشاء النفق وهو من المشاريع العملاقة التي تخضع لأبحاث ودراسات مهمة بين إسبانيا والمغرب، وتبلغ تكلفتها نحو 51,1 مليار جنيه إسترليني.

وتقول “إكسبريس” في مقالها إن ما يزيد إصرار المغرب وإسبانيا في إنجاز هذا المشروع القاري، هو اختيار المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.

حقيقة مؤثرة بالعلاقة بين أوروبا وإفريقيا

ورأت الصحيفة البريطانية أن المشروع قد يغير شكل العلاقة بين إفريقيا وأوروبا، ومن الممكن أن يصبح خط النقل الجديد الهام، الذي يربط بين القارتين حقيقة واقعة قريبًا.

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وأكدت إسبانيا في الصيف الماضي، أنها خصصت مبلغاً يصل إلى نحو (مليوني جنيه إسترليني) لدراسة تصميم نفق للسكك الحديدية مخطط له يربط اسبانيا بالمغرب.

وأوضحت أن النفق من المخطط أن يكون تحت مضيق جبل طارق، وسيكون قطعة هندسية مذهلة، وسيمتد لنحو تسعة أميال لربط القارتين.

ولأول مرة تم نقاش هذا المشروع بجدية في السبعينيات من القرن الماضي، مع إضفاء الطابع الرسمي عليها في الثمانينيات.

لكن هذا المشروع تم وضعه جانبا بسبب بعض الأزمات الإقتصادية وغياب أفق الدراسات، وبعدها تم التفكير في إعادة المشروع إلى قائمة الأشياء التي سيتم مناقشتها.

وجرت مناقشة إقامة النفق بعد الانتهاء من خط السكك الحديدية فائق السرعة في المغرب الذي يربط حاليا بين الدار البيضاء ومدينة طنجة، عبر العاصمة الرباط.

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اهتمام إسباني كبير

وبحسب إكسبريس فإن وزيرة النقل الإسبانية، راكيل سانشيز، أكدت أن الاسبان والحكومة الاسبانية ” يعطون أهمية وزخما لمشروع ذي أهمية جيواستراتيجية قصوى”.

وأوضحت سانشيز أن هذا النفق من شأنه “تحسين العلاقات بين إسبانيا والمغرب، وكذلك أوروبا وإفريقيا”.

ويأمل مؤيدو المشروع أن يتم الانتهاء منه قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 المقبلة، والتي تقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال.

ومن المتوقع حسب الصحيفة البريطانية أن يؤدي اختيار المغرب لاستضافة كأس العالم إلى تسريع الأمور في المشروع.

ووفقاً لموقع “ريالتيش” المتخصص في السكك الحديدية قد يستغرق المشروع، إذا تم المضي قدمًا فيه، حوالي خمس سنوات.