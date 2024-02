فيديو مرعب .. فيل يطارد رجلين على الطريق وهذا مصيرهما! (شاهد)

وطن – وثق فيديو مرعب، قيام فيل بري بمطاردة رجلين في الشارع ومهاجمة مركبة في غابة “بانديبور” في الهند، فيما دفعت اللقطات المسؤولين إلى إطلاق تحذيرات منتقدين سلوك السياح، واعتبروه “غير مسؤول”.

تم مشاركة الفيديو على منصة “إكس” بواسطة مسؤول الخدمة الهندية للغابات، “بارفين كاسوان”، الذي حث الناس على البقاء داخل مركباتهم عند الاقتراب من الحيوانات البرية.

في الفيديو، يظهر فيل يلاحق رجلين على طريق، وخلال محاولتهما الهروب منه، يتعثر أحدهما ويسقط، بينما يحاول الفيل دهسه.

ومع ذلك، فجأة، يتوقف الفيل ويعود أدراجه، تاركًا الرجلين دون أذى.

This person was just lucky. But never take this risk when in wildlife area. Don’t come out of vehicle or go close to wild animals. It is said from Kerala. pic.twitter.com/2LwkTaY3Vd

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) February 2, 2024