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فيديو مرعب .. فيل يطارد رجلين على الطريق وهذا مصيرهما! (شاهد)

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فيل يلاحق رجلين

وطن – وثق فيديو مرعب، قيام فيل بري بمطاردة رجلين في الشارع ومهاجمة مركبة في غابة “بانديبور” في الهند، فيما دفعت اللقطات المسؤولين إلى إطلاق تحذيرات منتقدين سلوك السياح، واعتبروه “غير مسؤول”.

تم مشاركة الفيديو على منصة “إكس” بواسطة مسؤول الخدمة الهندية للغابات، “بارفين كاسوان”، الذي حث الناس على البقاء داخل مركباتهم عند الاقتراب من الحيوانات البرية.

في الفيديو، يظهر فيل يلاحق رجلين على طريق، وخلال  محاولتهما الهروب منه، يتعثر أحدهما ويسقط، بينما يحاول الفيل دهسه.

ومع ذلك، فجأة، يتوقف الفيل ويعود أدراجه، تاركًا الرجلين دون أذى.

تعليقات ساخطة على فيديو “فيل يطارد رجلين”

“هذا الشخص كان محظوظًا. لكن لا تجازف عندما تكون في منطقة برية. لا تخرج من المركبة أو تقترب من الحيوانات البرية. هذا ما قاله تعليق على الفيديو.

سقوط أحد الرجلين خلال ملاحقة الفيل لهما
سقوط أحد الرجلين خلال ملاحقة الفيل لهما

وفي رد على الفيديو، كتب مستخدم آخر: “لقد عبرنا هذا الطريق الأسبوع الماضي فقط. كانت جميع الأفيال هادئة. ما الذي أثار الفيل هنا؟”.

وعلق آخر، “هذا ما يحدث عندما تحاول التعدي عليها! اتركوا الحيوانات وشأنها. دعوهم تعيش.”

وقال ثالث، “الناس يعتقدون أنهم أذكياء ولكنهم ينسون أن الغابة ليست مجالهم. لها مجموعة من القواعد التي يجب اتباعها لحماية نفسك.”

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وأضاف رابع، “آمل أن يتم تتبع المركبة وتغريم المذنبين.”

بينما طالب معلق خام س باعتقال الرجلين وسجنهما لمدة عام.

وفقًا لمؤسسة الحياة البرية في الهند، فقد أدى تدهور مواطن الغابات وزيادة التعدي إلى زيادة الصراع بين الإنسان والأفيال.

ويقتل أكثر من 400 إنسان سنويًا في مواجهات مع الأفيال.

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