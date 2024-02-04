تصريحات إيتمار بن غفير.. الوزير المتطرف يثير عاصفة في إسرائيل وتعليقات واسعة

وطن – أثيرت عاصفة في إسرائيل، بعدما دعا وزير الأمن إيتمار بن غفير مجددا إلى تشجيع سكان قطاع غزة على “الهجرة الطوعية” ومنحهم حوافز مالية للقيام بذلك.

وقال بن غفير إن لديه خطة تهدف إلى تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية إلى بلدان أخرى حول العالم، من خلال تقديم حوافز مادية للقيام بذلك.

واقترح الوزير المتطرف بن غفير، عقد مؤتمر عالمي لمساعدة إسرائيل في العثور على دول مستعدة لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين.

هجوم على إدارة بايدن

كما شملت تصريحات إيتمار بن غفير، شن هجوم على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، واتهامها بعرقلة ما سمّاه الوزير المتطرف “المجهود الحربي الإسرائيلي”.

وقال بن غفير في مقابلته مع صحيفة “وول ستريت جورنال”: “بدل أن يقدم بايدن الدعم الكامل لنا فإنه يقدم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة وذلك يذهب إلى حماس”.

#عاجل | بن غفير: بدل أن يقدم #بايدن الدعم الكامل لنا فإنه يقدم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة وذلك يذهب إلى حماس pic.twitter.com/s0suCHhPm6 — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 4, 2024

واعتبر أن السلوك الأمريكي سيكون مختلفا تمامًا لو كان الرئيس السابق دونالد ترامب في منصب الرئاسة.

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انتقادات حادة

تصريحات بن غفير أثارت استياء وانتقادات حادة، حيث وصفها عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس بغير المسؤولة، وقال إن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يأمر بن غفير بالتوقف عن الإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية.

وعلق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، على هذه التصريحات واعتبرها دليلًا على عدم سيطرة نتنياهو على المتطرفين في حكومته.

وقال لبيد إن بن غفير أثبت أنه لا يفهم شيئا في السياسة الخارجية، وأن نتنياهو لا سيطرة لديه على المتطرفين بحكومته، وتابع: “تصريحات بن غفير هجوم مباشر على مكانة إسرائيل الدولية وتضر بأمنها”.

بدوره، قال عضو الكنيست ناؤور شيري من حزب “هناك مستقبل” الذي يتزعمه لبيد إن “بن غفير لم يكتف بالضرر الهائل الذي تسبب فيه للأمن الداخلي، والآن يتسبب في ضرر سياسي دولي لإسرائيل” وفق ما نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية.