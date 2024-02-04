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بوتين “يسحب” على نتنياهو .. تجاهله رغم جلوسه بجانبه مباشرة! (فيديو)

بقلم
بوتين يتجاهل نتنياهو

وطن – أعادَ مغردون على من إكس “تويتر سابقا”، تداول مقطع فيديو، يظهر ما اعتبروه موقفاً محرجاً وضع فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قِبَل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .

ويظهر في المقطع المتداول، فلاديمير بوتين وهو يدخل إلى قاعة مؤتمر ذكرى ما يسمى “الهولوكوست 75″، حيث قام بالتسليم على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وملك بريطانيا تشارلز الثالث، قبل أنّ يجلس على مقعده المخصص بجانب نتنياهو مباشرة.

ورغم أن بنيامين نتنياهو كان يجلس “كتفاً إلى كتف” بجانب بوتين، إلا أنّ الأخير تجاهله -وفق المقطع- ولم يسلم عليه كما فعل مع ماكرون وتشارلز الجالسين على يساره.

وكان زعماء العالم حضروا آنذاك إلى مدينة القدس المحتلة، لإحياء ما يسمى “الذكرى 75 لتحرير معسكر أوشفيتز لاعتقال وإبادة اليهود في بولندا” إبان فترة الحرب العالمية الثانية، فيما يعرف باسم اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست.

بوتين: الأحداث المروعة في قطاع غزة لا يمكن تبريرها

يشار إلى أنّ بوتين، سبق وصرّح أن الأحداث المروعة في قطاع غزة “لا يمكن تبريرها”.
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وأضاف الرئيس الروسي أن “العيون تدمع عندما ترى صور أطفال قتلى وملطخين بالدماء”.

شهداء غزة
34,238 شهيد ومفقود بعد 122 يوما من الحرب الإسرائيلية على غزة

وقال بوتين  إنه يعتقد أن السبيل لحل الصراع بين إسرائيل وغزة هو إنشاء “دولة فلسطينية كاملة السيادة”.

وتابع: “مفتاح حل الصراع في الشرق الأوسط هو إنشاء دولة فلسطينية كاملة السيادة”.

وألقى بوتين اللوم على الولايات المتحدة في استمرار الصراع الحالي، قائلاً: “إن الولايات المتحدة تحتاج إلى فوضى مستمرة في الشرق الأوسط، لذا فهي تشوه سمعة تلك الدول التي تصر على الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة”.

 

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