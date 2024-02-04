“المجادلة”.. مسجد استثنائي للمرأة في قطر والشيخة موزا تكشف أسراره (فيديو)

وطن – افتتحت الشيخة موزا بنت ناصر، والدة أمير قطر ورئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مركز ومسجد “المجادلة” للمرأة ليمثل وجهة للنساء المسلمات من جميع الأعمار والخلفيات.

وبحسب بيان نشر على موقع الشيخة موزا الإلكتروني، فإن مسجد ومركز “المجادلة” أسس بهدف تعزيز الهوية الإسلامية للنساء وتوعيتهنّ بأمورِ دينِهنّ ودنياهنّ، شخصياً وأسرياً واجتماعياً، من خلال ايجاد مساحة للتعبّدِ والتعلّم، وللتطويرِ والإرشادِ واستنباطِ الحُلولِ من دَاخلِ الإسلام.

سبب التسمية

وأظهر مقطع فيديو متداول الشيخة “موزا بنت ناصر” وهي تدخل إلى حديقة المركز الواسعة وتستمع إلى كلمات ألقيت من قبل عدد من المسئولات القطريات. قبل أن تصعد إلى المنصة وتلقي كلمة أشارت فيها إلى سبب تسمية المركز بالمجادلة.

افتتاح مسجد ومركز “المجادِلة” للمرأة The inauguration of “Al-Mujadilah” Center and Mosque for Women pic.twitter.com/3QtX37dB09 — موزا بنت ناصر Moza bint Nasser (@mozabintnasser) February 4, 2024

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وعن ذلك قالت الشيخة موزا:”الفلسفةِ أنّ الجدلَ أصلُ التطوّر”، وأضافت أن “السيدة خولةَ بنت ثعلبة رضيَ الله عنها اتّخذت من الجدلِ، وكانتْ خيرَ مجادِلة، سبيلاً لتجسيدِ رؤيتِها في سعيِها إلى حلِّ مشكلتِها.”

وتابعت أن الصحابية خولة بنت ثعلبة أظهَرتْ بمبادرتِها شجاعةً وقوةَ شخصية ووعياً “في أنّ الدينَ تسهيلٌ في الدنيا وليس العكس، فلم تقفْ مكتوفةَ الأيدي، بل سعتْ وبحثَتْ عن حلٍّ لِلمشكلةِ من داخلِ منظومتِها الدينية، قاصدةً حِفظَ حُدودِ اللهِ في نفسِها وأَهلِها بعقلٍ وتبصّر.”

وتساءلت الشيخة موزا : “أين نحن من هذا النموذج؟ وماذا أعددنا لنسائنا اليوم بغية الارتقاء إلى هذا المستوى من الوعي الـمتميز؟.

وواصلت والدة أمير قطر القول «إن ما فعلته خولة بنت ثعلبة يثير أسئلة قديمة جديدة، من حيث إدراكها لدورها كامرأة في حرصها على تماسك أسرتها، وهو دور يتمحور حوله حاضر ومستقبل الأسرة».

فهم شامل للعبادة

ولفتت إلى أن اجتماع اليوم ليس احتفالاً بالجماليات المعمارية للمبنى ومِن ثمَّ تحويلُهُ إلى مزارٍ سياحي، وإنّما لتسليطِ الضوءِ على مفهومِ العدالةِ في العبادة “من خلالِ إنشاءِ مركز ومسجد يتيحُ للمرأةِ تطويرَ ذاتِها في الشؤونِ الدينيةِ والدنيوية من منظورٍ شرعيٍّ وفَهمٍ شاملٍ للعبادةِ حتى لا تبقى مصليَّاتُ النساءِ مُهَمَّشةً ومنزويةً في ركنٍ قَصِيٍّ، بوضعٍ لا يليقُ بقيمةِ المسجدِ الروحيةِ والإيمانية بما يجعلُها بيئةً غيرَ جاذبةٍ للفتيات”.

صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تعلن تدشين مركز ومسجد #المجادلة والذي يوفر مساحة للمرأة المسلمة للتعبد والتعلم وتطوير ذاتها في الشؤون الدينية والدنيوية#مرسال_قطر | #قطر | @mozabintnasser pic.twitter.com/azry9toyBH — مرسال قطر (@Marsalqatar) January 31, 2024

دور غير تقليدي

ووفق الموقع الإلكتروني للشيخة موزا سيتحول مركز المجادلة من الدور التقليدي للمسجد إلى ركيزة أساسية يقوم عليها المجتمع، حيث تم تزويده بفصول دراسية، ومكتبة، وأماكن للتجمع، ومقهى، وحدائق، ليُشكل مساحة مجتمعية فريدة للنساء، تستضيف طيفًا من الأنشطة.

كما تم توفير البرامج باللغتين العربية والإنجليزية، والتي تتنوع ما بين الدورات طويلة المدى، وورش العمل، والجلسات حول التاريخ الإسلامي والشريعة الإسلامية، والرفاه النفسي، والعلاقات، ونوادي الكتب، والبرامج التدريبية، والبحوث.

ويمكن للنساء أيضًا زيارة المركز دون الحاجة إلى التسجيل في برامجه بين الساعة 10 صباحًا و8 مساءً للاستمتاع بالمرافق العامة.

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كلمة عمر عبد الكافي

وفي سياق فعاليات الإفتتاح ألقى ضيف الشرف الدكتور عمر عبد الكافي، المفكر والداعية الإسلامي، كلمة قال فيها: ” كل فرد فينا فيه لمسات المرأة التي تحيطه بالرعاية واليوم مع إنشاء “المجادلة” نستنهض همة المجتمع الإنساني بعد قرون من تهميش دور المرأة.”

كما شهد الافتتاح جلسة نقاشية حول أهمية توفير مساحات للنساء لدعم الهوية الإسلامية.

وبالإضافة إلى البرامج والأنشطة المجتمعية، سيفتح “المجادِلة” آفاقًا للتعليم والبحوث الإسلامية، ودراسة الدين الإسلامي في سياقه التاريخي والمعاصر.

كما سيُمثّل محورًا لشبكات البحوث، وبناء القدرات، والتبادل الفكري بين العلماء، والممارسين، والنساء المسلمات من جميع الخلفيات.

ويركز “المُجادِلة للبحوث” على دعم المشاريع البحثية في ثلاثة مجالات رئيسية: النصوص والشريعة والأخلاقيات الإسلامية -حياة المرأة المسلمة – صحة ورفاه المرأة المسلمة.