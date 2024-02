“المجادلة”.. مسجد استثنائي للمرأة في قطر والشيخة موزا تكشف أسراره (فيديو)

وطن – افتتحت الشيخة موزا بنت ناصر، والدة أمير قطر ورئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مركز ومسجد “المجادلة” للمرأة ليمثل وجهة للنساء المسلمات من جميع الأعمار والخلفيات.

وبحسب بيان نشر على موقع الشيخة موزا الإلكتروني، فإن مسجد ومركز “المجادلة” أسس بهدف تعزيز الهوية الإسلامية للنساء وتوعيتهنّ بأمورِ دينِهنّ ودنياهنّ، شخصياً وأسرياً واجتماعياً، من خلال ايجاد مساحة للتعبّدِ والتعلّم، وللتطويرِ والإرشادِ واستنباطِ الحُلولِ من دَاخلِ الإسلام.

وأظهر مقطع فيديو متداول الشيخة “موزا بنت ناصر” وهي تدخل إلى حديقة المركز الواسعة وتستمع إلى كلمات ألقيت من قبل عدد من المسئولات القطريات. قبل أن تصعد إلى المنصة وتلقي كلمة أشارت فيها إلى سبب تسمية المركز بالمجادلة.

افتتاح مسجد ومركز “المجادِلة” للمرأة

The inauguration of “Al-Mujadilah” Center and Mosque for Women pic.twitter.com/3QtX37dB09

— موزا بنت ناصر Moza bint Nasser (@mozabintnasser) February 4, 2024