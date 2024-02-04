الزمالك يحتفل باللاعب عبدالله السعيد ببرومو هدف الأهلي (شاهد)

وطن – تداول رواد منصات التواصل مقطع فيديو لاحتفال نادي الزمالك بلاعبه الجديد عبدالله السعيد لكن ما أثار الضجة ولفت أنظار المتابعين برومو تقديم اللاعب حيث تضمن مؤثرات تشابه تلك التي قدمها نادي الأهلي احتفالاً بهدف سابق له.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب قد أعلن التعاقد رسمياً مع عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز المصري لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعبر اللاعب عبدالله السعيد، لاعب وسط الزمالك المنضم حديثاً من صفوف “بيراميدز (الأهرام سابقاً)” عن سعادته بإتمام الانتقال، الذي انتظره لسنوات حسب قوله.

برومو عبدالله السعيد يثير الضجة

وأثار برومو تقديم اللاعب عبدالله السعيد نجم الزمالك الجديد الضجة بسبب ما تضمنه من مؤثرات ولقطات تشابه تلك التي تتفاعل مع أحد أبرز أهداف نادي الأهلي المصري.

حتي مضحكين وهما بيقدمو لاعب جديد عندهم !!

الزمالك وهو بيقدم عبد الله السعيد في البرومو جايبين حته من تعليق مدحت شلبي علي هدف عبدالله بتيشيرت الاهلي في الزمالك وهو بيقوله ياعبدالله يا اخويا سماح ياعبدالله سماح 😂

وكان دا الهدف التاني للاهلي في الزمالك في مباراة السوبر 👌

بيحفلو… pic.twitter.com/4kFMrEJYqh — COACH SHREIF AOUF (@shreif_aouf) February 4, 2024

وكتب المغرد SHREIF AOUF على منصة إكس عن ذلك: “حتي مضحكين وهما بيقدمو لاعب جديد عندهم” وأوضح: “الزمالك وهو بيقدم عبد الله السعيد في البرومو جايبين حته من تعليق مدحت شلبي علي هدف عبدالله بتيشيرت الاهلي في الزمالك وهو بيقوله ياعبدالله يا اخويا سماح ياعبدالله سماح”.

وأضاف المتابع عن برومو تقديم اللاعب في مصر: “الزمالك وهو بيقدم عبد الله السعيد في البرومو جايبين حته من تعليق مدحت شلبي علي هدف عبدالله بتيشيرت الاهلي في الزمالك وهو بيقوله ياعبدالله يا اخويا سماح ياعبدالله سماح”.

صوت مدحت شلبي

وذكر كابتن محمود بتغريدة على منصة إكس:” في برومو تقديم نادي الزمالك لعبد الله السعيد صوت مدحت شلبي وهو بيقول ياعبد الله يا خويا سماح.. العبارة دي شلبي قالها لما سجل هدف الاهلي التاني في مباراة السوبر في مرمي الزمالك”.

في برومو تقديم نادي الزمالك لعبد الله السعيد

صوت مدحت شلبي وهو بيقول ياعبد الله يا خويا سماح..

العبارة دي شلبي قالها لما سجل هدف الاهلي

التاني في مباراة السوبر في مرمي الزمالك

هو انت بتحتفل؟؟ ولا بتحفل علي نفسكhttps://t.co/plI8vYdgPO — كابتن Mohamed مصر (@Mohamed00168952) February 4, 2024

وتساءل المتابع: “هو انت بتحتفل؟؟ ولا بتحفل علي نفسك”.

ووصف المغرد White Knights Ul برومو تقديم السعيد بالجامد أي المميز وفق وصفه.

بعيد عن تقييم الصفقة برومو تقديم عبدالله السعيد جامد 🇦🇹🏹 pic.twitter.com/IyDtB4Lght — White Knights Ul (@cima_020) February 4, 2024

وأشار ممدوح نصر الله إلى “بانر” رفعه جمهور الزمالك وكتب حوله: “امبارح اترفع البانر العظيم دة من جمهور الزمالك ،و دة بعد يوم من إعلان الزمالك التعاقد مع عبدالله السعيد”.

امبارح اترفع البانر العظيم دة من جمهور الزمالك ،و دة بعد يوم من إعلان الزمالك التعاقد مع عبدالله السعيد ، تخيل لو كان الحاجتين دول حصلوا في عهد رئيس تاني لنادي الزمالك غير حسين لبيب كان رئيس النادي دة هيطلع يكلم الجماهير ازاي و هيقول ايه عن "صفقة القرن" اللي جابها و الجماهير… pic.twitter.com/KFlC9NI09g — Mamdouh NasrAllah (@MamdouhNasrAllh) February 4, 2024

وأردف: “تخيل لو كان الحاجتين دول حصلوا في عهد رئيس تاني لنادي الزمالك غير حسين لبيب كان رئيس النادي دة هيطلع يكلم الجماهير ازاي و هيقول ايه عن صفقة القرن اللي جابها و الجماهير قليلة الرباية”.

هل يشارك عبدالله السعيد في مباراة الزمالك فاركو؟

وانتقل عبدالله السعيد البالغ من العمر 38 عاماً إلى نادي الزمالك المصري لمدة موسم ونصف، بعد 6 سنوات من تعثر انضمامه إليه.

ووقع السعيد على عقود الصفقة في مارس 2018، إلا أن الأمور لم تكتمل حينها، ليتأجل حلم انضمامه إلى القلعة البيضاء حتى شتاء 2024.

يذكر أن عبدالله السعيد خاض التدريب الأول له مع الزمالك السبت، تحت إشراف المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، استعداداً لاستئناف منافسات بطولة دوري نايل المصري، 15 فبراير الجاري، بمواجهة فريق فاركو.