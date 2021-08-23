عبد الله السعيد يحسم الجدل بشأن انتقاله إلى الزمالك المصري

حسم النجم المصري عبد الله السعيد 36 عامًا مهاجم فريق بيراميدز، الجدل الذي أثار في الآونة الأخيرة بشأن رحيل اللاعب عن ناديه بيراميدز والانتقال إلى صفوف فريق الزمالك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

عبد الله السعيد وحسم موقفه

وأفادت تقارير صحفية مصرية، بأن اللاعب عبد الله السعيد أكد لوسيط صفقة انتقاله إلى نادي الزمالك المصري، قائلاً: ” لا أفكر في الرحيل عن بيراميدز سواء للنادي الأبيض أو حتى لنادي أخر”.

كواليس مفاوضات بيراميدز مع الأهلي لضم ناصر ماهر.. والتفاصيل الكاملة لانتقال عبد الله السعيد للزمالك 💥💥#جمهور_التالتة#ONTime_Sports pic.twitter.com/WJ23RGQ6Fu — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 21, 2021

وبينت التقارير، أن اللاعب قد جدد عقده مع فريق بيراميدز مع بداية الموسم الجاري، موضحة أنه لو كان السعيد يرغب في الرحيل سواء إلى نادي الزمالك أو إلى نادي أخر، كان سيرحل في صفقة انتقال حر مجانية بدلاً من أن يطلب ناديه الحالي بيراميدز مبلغ 25 مليون جنيه مصري من أجل الموافقة على رحيله.

عبد الله السعيد ومسيرته الكروية

وبدأ اللاعب مشواره الكروي منذ الصغر مع نادي الإسماعيلي في عام 2023، وقد ظهر في 180 مباراة استطاع من خلالها تسجيل 44 هدفًا.

وفي عام 2011 انتقل عبد الله السعيد إلى صفوف فريق الأهلي المصري، فقد قدم الأداء المميز مع المارد الأحمر، حيث شارك في 241 مباراة نجح من خلالها من إحراز 70 هدفًا في كافة المسابقات المختلفة.

عبد الله السعيد يرفض الانضمام للزمالك ويفضل البقاء في بيراميدز pic.twitter.com/BNKCoonEG5 — Ahmed Elbakry – أحمد البكري (@AhmedElbakry__) August 22, 2021

وأعاره النادي الأهلي السعيد لموسم وحيد في عام 2018 إلى فريق كووبيون بالوسيورا الفلندي، وظهر في 7 مباريات ولم يتمكن من تسجيل أي من الأهداف معه.

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لينتقل بعدها إلى صفوف فريق الأهلي السعودي الذي شارك معه في 14 مباراة سجل معه هدفين في الدوري السعودي للمحترفين، ليعود بعدها إلى الدوري المصري من بوابة فريق بيراميدز الذي يتواجد معه حتى الآن.

خاص – تفاصيل مفاوضات الزمالك لضم عبد الله السعيد وعمر كمال عبد الواحد 🔥🔥#جمهور_التالتة#ONTime_Sports pic.twitter.com/PRMoLTWBzu — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 22, 2021

وعلى صعيد مسيرته الدولية فقد شارك عبد الله السعيد مع منتخب الفراعنة المصري في عام 2008، فقد ظهر في 38 مباراة سجل من خلالها 6 أهداف.

وحاز السعيد على العديد من الألقاب، من أبرزها أفضل لاعبي قارة أفريقيا عام 2013، وأفضل لاعب في مصر 2016، وكذلك هداف الدوري المصري مرتين خلال موسم 2012-2013، 2019-2020.

ونجح السعيد في تخطى رقم أسطورة نادي الأهلي المصري والرئيس الحالي محمود الخطيب بعد تحطيمه حاجز 109 هدفًا في الدوري المصري.

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