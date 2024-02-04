الإعلامي الكويتي صالح الراشد بملابس نسائية -صور

وطن- أثار الإعلامي الكويتي صالح الراشد ضجة بعد الصور الأخيرة التي نشرها على حسابه على سناب شات.

حيث تعرض لانتقادات واسعة بسبب ظهوره بشورت أسود قصير مع جوارب طويلة وبالطو، مشيرين إلى أن إطلالته تشبه النساء.

ودعا عدد من النشطاء صالح الراشد إلى الحرص أكثر على أن تكون إطلالاته أكثر ذكورية، لا سيما أنه شخصية عامة ومعروفة ويؤثر على قسم كبير من الرأي العام والشباب والمراهقين الذين يتابعونه.

فيما عبر آخرون عن إعجابهم بجرأته وتنسيقه الألوان.

الراشد بإطلالة نسائية سابقة

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الإعلامي الكويتي صالح الراشد إلى انتقادات بسبب إطلالته التي تشبه النساء.

فقد تعرض في وقت سابق إلى هجوم عنيف على صفحات التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بتسريحة بشعر طويل.

وشبه جمهوره إطلالته هذه بالإطلالة النسائية. بينما شكك ىخرون في رجولته وميولاته الجنسية.

الراشد يرد على المشككين في رجولته

ورد صالح الراشد على هذه الانتقادات بمنشور عبر حسابه على إنستغرام، قائلا: “صح أنا طولت شعري وما هي مشكلة ولا قضية ولا تنقص من رجولة الشخص، خلاص تحرروا من الحكم على الناس والتدخل في حياتهم الخاصة وأشكالهم”.

وتابع: “وما راح أقص شعري عشان أحد، لما أقرر أقصه فأنا راح أقصه بكيفي مثل ما كل واحد فيكم يسوي كل شيء على كيفه، ولا لأني شخص مشهور أو معروف لازم أمشي على هواكم”.

وأضاف: “لكم حق تقولون حلو أو مو حلو كإبداء رأي بس إنكم تسبون وتقذفون بكلام بشع يعبر عن نفسياتكم فهذه ترجع لكم أنتم ما ترجع لي أنا”.

وختم صالح الراشد منشوره بالقول: “لي حق أغير في شكلي مثل ما أبي وماني أول ولا آخر شاب يطول شعره ويحافظ عليه، فاذكروا الله وقولوا ما شاء الله، وعلى فكرة بعد ما أطول شعري زيادة راح أقرع صفر وأتبرع فيه لحبايبي أبطال السرطان”.