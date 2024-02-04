اختبر ذكاءك.. أمامك 15 ثانية لمعرفة عدد الحيوانات في الصورة

وطن – تعد الأوهام البصرية جزءًا من مجال التحليل النفسي لأنها تلقي بعض الضوء على سمات شخصيتك. ويمكن للعقل البشري الطبيعي أن ينظر إلى الأشياء أو الصور بشكل مختلف ويشكل تصورًا مختلفًا من كل زاوية.

وتساعد ألغاز الأوهام البصرية على تنمية قدرات الذكاء واستثارة العقل، ويقدم لنا اليوم موقع “jagranjosh” أحد هذه الألغاز حيث يمكن رؤية العديد من وجوه هذه الحيوانات داخل الصورة.

كم عدد الحيوانات التي يمكنك اكتشافها؟

يتطلب اكتشاف جميع الحيوانات المخفية في هذه الصورة السرعة والاهتمام بأدق التفاصيل. إذًا، كم عدد الحيوانات التي يتكون منها الفيل في الصورة؟

لديك 15 ثانية فقط لاكتشاف جميع الحيوانات المخفية. ويتمثل التحدي في اكتشاف جميع الحيوانات المختبئة داخل رسم الفيل، والذي سيحدد ما إذا كان دماغك في أفضل حالة أم لا.

هذا الوهم البصري قد يساعدك في اختبار ذكائك. كلما زاد عدد الحيوانات التي تكتشفها، كلما تم أخذ مستوى الذكاء الخاص بك في الاعتبار:

إذا تمكنت من اكتشاف أكثر من 15 حيوانًا، فإن دماغك “في أفضل حالة”.

إذا تمكنت من تحديد موقع أكثر من 10 حيوانات في الوهم، فإن دماغك “في حالة جيدة”.

أما إذا تمكنت من اكتشاف خمسة أو ستة حيوانات فقط، فهذا يعني أن عقلك “يحتاج إلى المساعدة”.

هذه الصورة الوهمية البصرية هي مجرد وسيلة ممتعة أخرى لاختبار معدل الذكاء الخاص بك. ومع ذلك، فإن إجراء اختبار الذكاء الفعلي هو وسيلة جيدة لمعرفة مستوى الذكاء الخاص بك.

كم عدد الحيوانات التي رصدتها داخل الفيل في 15 ثانية؟

دعونا نلقي نظرة على صورة الوهم البصري عن كثب ونحدد الحيوانات في هذا التحدي البصري.. يوجد إجمالي 17 حيوانًا بما في ذلك الفيل في هذا الوهم البصري وهي:

الأفعى، العنكبوت، الراكون، السلحفاة، الفقمة، الحبار، الأرنب، الخفاش، سمكة مجنحة (Manta Ray)، السنجاب، الفراشة، نمر جاغوار، الدب، الكنغر، القرد، سمكة أبو شراع، وأخيرا الفيل.

ويشار إلى أنه دائمًا ما تعطي الأوهام البصرية فكرة رائعة عن كيفية عمل أدمغتنا. حيث يمكن لمجموعات محددة من الألوان والضوء والأنماط أن تخدع أدمغتنا لإدراك شيء غير موجود بصريًا.