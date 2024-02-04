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أبو عبيدة يكشف كواليس 17 مهمة خاصة نفذتها القسام في غزة

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أبو عبيدة يكشف كواليس 17 مهمة خاصة نفذتها القسام في غزة

أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الأحد، أن الكتائب دمروا 43 آلية عسكرية كليا أو جزئيا وأجهزوا على 15 جنديا إسرائيليا خلال أيام.

وقال أبوعبيدة في بيان نُشر على حساب الكتائب على تطبيق “تليغرام”:”تمكن مجاهدو القسام خلال الأيام الماضية من تدمير 43 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا.”

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وتابع بيان أبو عبيدة:”وأكد مجاهدونا إجهازهم على 15 جنديًا صهيونيًا من نقطة الصفر وقنص ضابط وجندي وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 17 مهمة عسكرية مختلفة.”

وأكد أنه تم خلال هذه المهمات استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة.”

وتابع أنه تم “تفجير مدخل نفق في عدد من جنود العدو، واستولى مجاهدونا على 4 طائرات درون”.

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متحدث القسام كشف أيضا أن الكتائب دكت التحشدات العسكرية بقذائف الهاون في كافة محاور القتال، ووجهت رشقة صاروخية مكثفة نحو تل أبيب ومحيطها.

جدير بالذكر أن اليوم الـ121 من الحرب الإسرائيلية على غزة، شهد احتدام المعارك في قلب مدينة غزة وفي خان يونس جنوبي القطاع، بينما وجَّهت فصائل المقاومة الفلسطينية ضربات جديدة لقوات الاحتلال.

وواصل جيش الاحتلال قصف وقنص المدنيين في مناطق عدة بالقطاع، ولا سيما الأحياء الشرقية لمدينة غزة.

مما أسفر عن سقوط شهداء جدد، ورفع حصيلة الشهداء الإجمالية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي، إلى 27 ألفا و365 والمصابين إلى 66 ألفا و630.

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