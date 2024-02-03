يمتلكه 500 شخص فقط.. معلومات مثيرة عن أندر جواز سفر بالعالم وعلاقته بالقدس

وطن – مما يحلم به الكثير حول العالم الحصول على جواز سفر مميز فكيف إذا كان هذا الجواز نادراً ولا يمتلكه الكثيرون؟.. هذا ما يمكن أن ينطبق على جواز سفر منظمة فرسان مالطا الذي يمتلكه فقط 500 شخص حول العالم.

منظمة فرسان مالطا العسكرية المستقلة، هي منظمة كاثوليكية دينية يعود تاريخها إلى ما يقرب من 1000 عام، إلى جانب أنها منظمة مساعدات إنسانية.

وعام 1099 نشأت تلك المنظمة في القدس وفي عام 1530 تم منح أعضائها ما يسمى الأرخبيل المالطي من قبل ملك إسبانيا، وذلك قبل أن يجبرهم نابليون بونابرت على الخروج منه عام 1798.

لكن اللافت أن هذه الدولة تعرف بتاريخها الطويل والدامي، والتي اشتهرت بمذابحها ضد المسلمين خلال الحروب الصليبية، وتمتلك المنظمة صفة دولة رغم عدم وجود أرض تابعة لها.

وتبلغ ميزانية المنظمة ملايين الدولارات، وتشمل عملياتها مخيمات اللاجئين وبرامج إغاثة في حوالي 120 بلد وهي دولة أوروبية ذات سيادة، حسبما تذكره “سي إن إن” الأمريكية.

وإلى جانب جوازات السفر تصدر هذه الدولة لوحات ترخيص السيارات، دون أن يكون لديها أي طرق للقيادة عليها، وتملك عملتها وطوابعها، وجوازات السفر الخاصة بها.

خصائص جواز سفر فرسان مالطا

وفي القرن الرابع عشر أُصدر أول جواز للسفر من فرسان مالطا وسافر دبلوماسيوها إلى دول أخرى باعتبارهم سفراءً معترفاً بهم. بعد الحرب العالمية الثانية.

ويحمل جواز سفر فرسان مالطا اللون الأحمر الداكن، وهو مخصص لأعضاء مجلس السيادة وقادة البعثات الدبلوماسية وعائلاتهم.

واللافت هو شكل الجواز المزين بشعار وأحرف ذهبية تذكر اسم المنظمة باللغة الفرنسية “Ordre Souverain Militaire de Malte”.

وجوازات السفر الخاصة بالقيادات الكبرى، صالحة لأطول فترة، حيث يتم انتخابهم لمدة 10 سنوات، ويمكن أن يخدموا فترتين، بشرط أن يتقاعدوا بحلول سن 85.

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وهناك جوازات سفر عادية صالحة لمدة 4 سنوات ويتكون الجواز من 44 صفحة، ويحمل علامة مائية بالصليب المالطي.

ويعترف ثلثا أعضاء دول معاهدة شنغن بجواز السفر الدبلوماسي، مما يبرز العلاقات الدبلوماسية الفعّالة التي تحتلها “فرسان مالطا”.

ما علاقة إيطاليا؟

وتضم فرسان مالطا أكثر من 13 ألف مواطن، وتوظف حوالي 80 ألف شخص من 120 دولة حول العالم، لكن كيف يسافر سكانها دون جواز سفر خاص بدولتهم؟

والإجابة على ما سبق: من لا ينتمون إلى مجلس السيادة أو السلك الدبلوماسي التابع للنظام، يمكنهم استخراج جواز السفر الإيطالي.

ورغم أن فرسان مالطا تعتبر دولة ذات سيادة، فإنها ليست دولة ذات حدود جغرافية محددة، ما يسمح لسكانها بالحصول على جواز السفر الإيطالي بسبب وقوعها داخل إيطاليا.