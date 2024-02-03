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هكذا شارك الأردن في الضربات الجوية الأمريكية على العراق وسوريا

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مشاركة الأردن في الضربات الجوية الأمريكية على العراق وسوريا

وطن – كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن الأردن شارك في الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية على العراق وسوريا.

وقالت الصحيفة، إن طائرات إف 16 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني شاركت في الغارات الجوية الأمريكية على العراق وسوريا.

مسؤول أمريكي يؤكد مشاركة قوات أردنية في العمليات

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن مسؤول أمريكي قوله إن الطائرات الأردنية انضمت إلى الضربات الجوية بعدما تم تحديد أهداف لها، لافتًا إلى أن دور الأردن جاء ليظهر التضامن مع الولايات المتحدة في أعقاب غارة الطائرات بدون طيار على البرج 22.

وكانت الطائرات الأمريكية قد شنّت غارات على مواقع في سوريا والعراق كرد على الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن والتي خلفت 3 قتلى من الجنود الأمريكيين.

ضربات جوية أمريكية على العراق وسوريا
ضربات جوية أمريكية على العراق وسوريا ردا على هجوم قاعدة الأردن

الحشد الشعبي يؤكد الهجوم على قواته

وكان “الحشد الشعبي” العراقي قد أصدر بيانا، أكد فيه تعرض قيادته العملياتية والكتيبة المدرعة التابعة للواء الطفوف في محافظة الأنبار العراقية لهجوم القوات الأمريكية.

لكنه نفى في الوقت نفسه التقارير التي تحدثت عن مقتل قائد الحشد الشعبي قاسم مصلح في الهجمات.

وقالت مصادر أمنية عراقية إن الهجوم الأمريكي أسفر عن مقتل ثلاثة من أعضاء “الحشد الشعبي” ومدنيين اثنين وإصابة 15 آخرين.

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