نانسي عجرم من الرياض: “السعودية تدلعنا” -فيديو

وطن- أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مساء الجمعة 2 فبراير/ فيفري الجاري حفلا غنائيا على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وخلال الحفل، مازحت نانسي عجرم الحضور قائلة: “بدنا نروح السعودية والسعودية تدلعنا، زي بدنا نولع الجو والجو يولعنا”.

وقدمت نانسي عجرم خلال الحفل عددا من أشهر أغانيها. كما قدمت أغنية “قلبي يا محتاس” لأول مرة على المسرح، وهي إحدى أغانيها من فيلم “مقسوم” الذي يعرض حاليا في السينما.

كما خطفت نانسي الأنظار برقصها على المسرح. وتداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفلتها في السعودية حيث ظهرت وهي ترقص وقد تفاعل معها أحد الحضور.

أغنية مقسوم

يذكر أن أغنية نانسي عجرم مقسوم هي أغنية فيلم مقسوم، وهي من كلمات تامر مهدي، ألحان إيهاب عبد الواحد.

والفيلم من بطولة ليلى علوي، وشيرين رضا، وأسماء إبراهيم، وسارة عبد الرحمن، وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس.

ويشارك في فيلم مقسوم مجموعة من النجوم ضيوف شرف منهم سيد رجب وتامر حبيب ومحمد ممدوح والمخرج هاني خليفة وثراء جبيل والمخرج معتز التوني.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 صديقات كان لديهن فرقة موسيقية في التسعينيات تدعى “أميتشي” وهي كلمة إيطالية تعني أصدقاء، لكنهن افترقن لمدة 30 سنة.

وتعود هذه الفرقة للاضواء والنجموية بسبب شاب وفتاة قررا في الاحتفال بفندق في أسوان أن يعيدا هذه الفرقة للأضواء من جديد.