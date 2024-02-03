الرئيسية » حياتنا » نانسي عجرم من الرياض: “السعودية تدلعنا” -فيديو

نانسي عجرم من الرياض: “السعودية تدلعنا” -فيديو

بقلم
نانسي عجرم من الرياض: "السعودية تدلعنا" -فيديو

وطن- أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مساء الجمعة 2 فبراير/ فيفري الجاري حفلا غنائيا على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وخلال الحفل، مازحت نانسي عجرم الحضور قائلة: “بدنا نروح السعودية والسعودية تدلعنا، زي بدنا نولع الجو والجو يولعنا”.

وقدمت نانسي عجرم خلال الحفل عددا من أشهر أغانيها. كما قدمت أغنية “قلبي يا محتاس” لأول مرة على المسرح، وهي إحدى أغانيها من فيلم “مقسوم” الذي يعرض حاليا في السينما.

كما خطفت نانسي الأنظار برقصها على المسرح. وتداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفلتها في السعودية حيث ظهرت وهي ترقص وقد تفاعل معها أحد الحضور.

أغنية مقسوم

يذكر أن أغنية نانسي عجرم مقسوم هي أغنية فيلم مقسوم، وهي من كلمات تامر مهدي، ألحان إيهاب عبد الواحد.

والفيلم من بطولة ليلى علوي، وشيرين رضا، وأسماء إبراهيم، وسارة عبد الرحمن، وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس.

ويشارك في فيلم مقسوم مجموعة من النجوم ضيوف شرف منهم سيد رجب وتامر حبيب ومحمد ممدوح والمخرج هاني خليفة وثراء جبيل والمخرج معتز التوني.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 صديقات كان لديهن فرقة موسيقية في التسعينيات تدعى “أميتشي” وهي كلمة إيطالية تعني أصدقاء، لكنهن افترقن لمدة 30 سنة.

وتعود هذه الفرقة للاضواء والنجموية بسبب شاب وفتاة قررا في الاحتفال بفندق في أسوان أن يعيدا هذه الفرقة للأضواء من جديد.

  • اقرأ أيضا: 
فيديو محمد عبده وهو يقبل نانسي عجرم يثير تفاعلاً ومعلقون: “يبوس وكأنه شيء عادي؟”

قد يعجبك أيضاً

مبابي يختار الإنتقال إلى ريال مدريد

قنبلة الموسم .. مبابي يختار الإنتقال إلى ريال مدريد وهذا هو الراتب

تقرن الشعر أو جلد الدجاج

ظهور بثور حمراء على ذراعيك .. دليل على إصابتك بهذا المرض!

رقص نانسي عجرم بفستان فاضح في الرياض يُعرض السعودية لانتقادات

رقص نانسي عجرم بفستان فاضح في الرياض يُعرض السعودية لانتقادات (فيديو)

"الضربة القاضية" تُنهي حياة ملاكم مغربي في الفنيدق

“الضربة القاضية” تُنهي حياة ملاكم مغربي في الفنيدق (شاهد)

ما هي قاذفات "B-1"؟.. اختيرت خصيصا لتنفيذ الضربات الأمريكية بسوريا والعراق؟

ما هي قاذفات “B-1″؟.. اختيرت خصيصا لتنفيذ الضربات الأمريكية بسوريا والعراق؟

مواليد هذه الأبراج الثلاثة ستتغير حياتهم للأفضل بعد انتهاء شهر يناير

مواليد هذه الأبراج الثلاثة ستتغير حياتهم للأفضل بعد انتهاء شهر يناير

رأي واحد حول “نانسي عجرم من الرياض: “السعودية تدلعنا” -فيديو”

  1. مشغول بالكم على نانسي أكثر من غزة و الحرمين الشريفين ..
    ما شاء الله على تفكيركم الاستراتيجي الخطير..

    رد

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior