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نادٍ إسباني يتعاقد مع نجم المنتخب السوري بعد لفت الأنظار في كأس آسيا 2023 (فيديو)

بقلم
أيهم أوسو

وطن- تعاقد نادي قادش الإسباني مع نجم المنتخب السوري أيهم أوسو، في صفقة شتوية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، قادماً من صفوف فريق سلافيا براغ التشيكي.

وقال نادي قادش الإسباني في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة (X)، ” توصل نادي قادش وسلافيا براغ إلى اتفاق إعارة اللاعب أيهم أوسو حتى نهاية الموسم”.

تعاقد قادش مع نجم المنتخب السوري أيهم أوسو

وكان نادي سلافيا براغ التشيكي قد أعار اللاعب ذو الأصول السورية أيهم أوسو، من أجل حصول اللاعب على فرصة أكبر لخوض المباريات، ليقع الاختيار في الميركاتو الشتوي على نادي قادش الإسباني.

وولد نجم المنتخب السوري أيهم أوسو، في دولة السويد عام 2000، ويلعب في مركز الدفاع، كما وقرر تمثيل منتخب بلاده الأصلي سوريا في منافسات كأس آسيا 2023 قطر.

أيهم أوسو
قادش يتعاقد مع أيهم أوسو نجم المنتخب السوري
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ولعب المدافع السوري أوسو مع العديد من الأندية في الدوري السويدي قبل الانتقال إلى الدوري التشيكي، لعل أبرزها هاكن وإسكلتستونا وغايس، لينضم في عام 2022 إلى صفوف سلافيا براغ، قبل العودة على سبيل الإعارة لنادي هاكن عام 2023.

كما ويصارع فريق قادش الإسباني الذي انضم السوري أيهم أوسو إليه في الميركاتو الشتوي، صراع البقاء في منافسات الدوري الممتاز، حيث يحتل المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة حتى الآن.

تأهل المنتخب السوري لدور ال16 كأس آسيا 2023

ونجح اللاعب أيهم أوسو وزملائه في تأهل منتخب سوريا (نسور قاسيون)، لأول مرة في تاريخ الكرة السورية لدور ال16 كأس آسيا 2023، ليودع بعدها البطولة بعد الخسارة أمام إيران بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

وتستضيف الملاعب القطرية منافسات النسخة ال18 من بطولة كأس آسيا 2023، منذ ال12 من شهر يناير الماضي، كما وستختتم في ال10 من شهر فبراير الجاري.

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