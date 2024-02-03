نادٍ إسباني يتعاقد مع نجم المنتخب السوري بعد لفت الأنظار في كأس آسيا 2023 (فيديو)

وطن- تعاقد نادي قادش الإسباني مع نجم المنتخب السوري أيهم أوسو، في صفقة شتوية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، قادماً من صفوف فريق سلافيا براغ التشيكي.

وقال نادي قادش الإسباني في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة (X)، ” توصل نادي قادش وسلافيا براغ إلى اتفاق إعارة اللاعب أيهم أوسو حتى نهاية الموسم”.

تعاقد قادش مع نجم المنتخب السوري أيهم أوسو

وكان نادي سلافيا براغ التشيكي قد أعار اللاعب ذو الأصول السورية أيهم أوسو، من أجل حصول اللاعب على فرصة أكبر لخوض المباريات، ليقع الاختيار في الميركاتو الشتوي على نادي قادش الإسباني.

أهليييييين بالأوسو 🇸🇾

هلا والله حيا الله ! حيوتي اته 💙💛 أيهم أوسو 🫶 ! pic.twitter.com/LYkae4ztYD — نادي قاديش لكرة القدم (@Cadiz_CFArab) February 2, 2024

وولد نجم المنتخب السوري أيهم أوسو، في دولة السويد عام 2000، ويلعب في مركز الدفاع، كما وقرر تمثيل منتخب بلاده الأصلي سوريا في منافسات كأس آسيا 2023 قطر.

اقرأ أيضاً:

ولعب المدافع السوري أوسو مع العديد من الأندية في الدوري السويدي قبل الانتقال إلى الدوري التشيكي، لعل أبرزها هاكن وإسكلتستونا وغايس، لينضم في عام 2022 إلى صفوف سلافيا براغ، قبل العودة على سبيل الإعارة لنادي هاكن عام 2023.

👈 توصل نادي قاديش وسلافيا براغ إلى اتفاق بشأن إعارة أيهم أوسو 🇸🇾 حتى نهاية الموسم.

ولد في السويد (01/09/2000)، يلعب في مركز قلب الدفاع، ويمثل المنتخب الوطني السوري. وحتى يوم الأربعاء الماضي، كان يشارك في كأس آسيا، حيث لعب أساسياً في جميع مباريات فريقه الأربع. pic.twitter.com/1GDnn2UhGi — نادي قاديش لكرة القدم (@Cadiz_CFArab) February 1, 2024

كما ويصارع فريق قادش الإسباني الذي انضم السوري أيهم أوسو إليه في الميركاتو الشتوي، صراع البقاء في منافسات الدوري الممتاز، حيث يحتل المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة حتى الآن.

تأهل المنتخب السوري لدور ال16 كأس آسيا 2023

ونجح اللاعب أيهم أوسو وزملائه في تأهل منتخب سوريا (نسور قاسيون)، لأول مرة في تاريخ الكرة السورية لدور ال16 كأس آسيا 2023، ليودع بعدها البطولة بعد الخسارة أمام إيران بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

رسالة أيهم أوسو 🇸🇾 لكل جماهير كاديستاس 💙💛 حيوتي اته 🫶🥰 pic.twitter.com/3OoRwApxwq — نادي قاديش لكرة القدم (@Cadiz_CFArab) February 3, 2024

وتستضيف الملاعب القطرية منافسات النسخة ال18 من بطولة كأس آسيا 2023، منذ ال12 من شهر يناير الماضي، كما وستختتم في ال10 من شهر فبراير الجاري.