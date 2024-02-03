مغامر عماني يدخل مسار الموت في ظفار حيث تنتشر الثعابين والنمور العربية! (شاهد)

وطن – خاض مغامر عماني تجربة مثيرة واستثنائية في “مسار الموت” بشلالات عين نكبت، في منطقة شعت بمحافظة ظفار، المليء بالثعابين والحيوانات البرّية.

وقال المغامر العماني عماد الرجيبي إن هذا المسار هو من أخطر المسارات في سلطنة عمان، حيث تنتشر فيه الثعابين والنمور العربية والحيوانات البرية، مشيراً -قبل بدء الرحلة- إلى أنّ القلق يساوره .

ويبلغ طول المسار حوالي 15 كيلومترًا، وتكمن صعوبته بشكل خاص في طريق العودة بسبب مستواه التصاعدي.

“مسار الموت” في سلطنة عمان

وقال الرجيبي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: “جاءت تسميته بسبب صعوبة الطريق، خاصة في فصل الخريف.. وتوجد أيضًا العديد من الحيوانات البرّية، مثل الذئب العربي، والزواحف القاتلة، مثل الأفعى النافخة“.

ولذلك، حرص المغامر العماني على اتخاذ جميع إجراءات السلامة في عين الاعتبار. وحمل معه حقيبة الإسعافات الأوّلية، وبعض الأسلحة الخفيفة، كالسكاكين، تحسبًا لأي موقف مفاجئ.

وأوضح الرجيبي: “جمال المكان لا يمكن أن تصفه الأحرف.. سيجده المغامرون موقعًا متفردًا بحدّ ذاته، ولا مثيل له في أي دولة أخرى”.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من متابعي المغامر العُماني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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ويُنصح بزيارة الشلالات في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول، أو حتى بدايته.

وإذا كنت تزوره لأول مرة، فاحرص على الذهاب برفقة مرشد سياحي، بسبب صعوبة الطريق.

ولا تنسى أن تأخذ معك مؤونة كافية من الطعام، لأن المكان أشبه بـ”غابة”، بحسب وصف الرجيبي، ولا يوجد فيه أي مرافق خدمات.