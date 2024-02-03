الرئيسية » حياتنا » مغامر عماني يدخل مسار الموت في ظفار حيث تنتشر الثعابين والنمور العربية! (شاهد)

مغامر عماني يدخل مسار الموت في ظفار حيث تنتشر الثعابين والنمور العربية! (شاهد)

بقلم
مسار الموت في ظفار بسلطنة عمان

وطن – خاض مغامر عماني تجربة مثيرة واستثنائية في “مسار الموت” بشلالات عين نكبت، في منطقة شعت بمحافظة ظفار، المليء بالثعابين والحيوانات البرّية.

وقال المغامر العماني عماد الرجيبي إن هذا المسار هو من أخطر المسارات في سلطنة عمان، حيث تنتشر فيه الثعابين والنمور العربية والحيوانات البرية، مشيراً -قبل بدء الرحلة- إلى أنّ القلق يساوره .

شلالات عين نكبت
شلالات عين نكبت

ويبلغ طول المسار حوالي 15 كيلومترًا، وتكمن صعوبته بشكل خاص في طريق العودة بسبب مستواه التصاعدي.

“مسار الموت” في سلطنة عمان 

وقال الرجيبي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: “جاءت تسميته بسبب صعوبة الطريق، خاصة في فصل الخريف.. وتوجد أيضًا العديد من الحيوانات البرّية، مثل الذئب العربي، والزواحف القاتلة، مثل الأفعى النافخة“.

الأفعى النافخة
الأفعى النافخة

ولذلك، حرص المغامر العماني على اتخاذ جميع إجراءات السلامة في عين الاعتبار. وحمل معه حقيبة الإسعافات الأوّلية، وبعض الأسلحة الخفيفة، كالسكاكين، تحسبًا لأي موقف مفاجئ.

 

وأوضح الرجيبي: “جمال المكان لا يمكن أن تصفه الأحرف.. سيجده المغامرون موقعًا متفردًا بحدّ ذاته، ولا مثيل له في أي دولة أخرى”.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من متابعي المغامر العُماني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

  • اقرأ أيضاً: 
بالفيديو.. سعودي أراد دخول كهف في سلطنة عمان فكانت المفاجأة الصادمة
جنة الله على الأرض.. مشاهد ساحرة من “شاطئ الفزايح” في سلطنة عمان

ويُنصح بزيارة الشلالات في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول، أو حتى بدايته.

وإذا كنت تزوره لأول مرة، فاحرص على الذهاب برفقة مرشد سياحي، بسبب صعوبة الطريق.

ولا تنسى أن تأخذ معك مؤونة كافية من الطعام، لأن المكان أشبه بـ”غابة”، بحسب وصف الرجيبي، ولا يوجد فيه أي مرافق خدمات.

قد يعجبك أيضاً

رقص نانسي عجرم بفستان فاضح في الرياض يُعرض السعودية لانتقادات

رقص نانسي عجرم بفستان فاضح في الرياض يُعرض السعودية لانتقادات (فيديو)

"الضربة القاضية" تُنهي حياة ملاكم مغربي في الفنيدق

“الضربة القاضية” تُنهي حياة ملاكم مغربي في الفنيدق (شاهد)

ما هي قاذفات "B-1"؟.. اختيرت خصيصا لتنفيذ الضربات الأمريكية بسوريا والعراق؟

ما هي قاذفات “B-1″؟.. اختيرت خصيصا لتنفيذ الضربات الأمريكية بسوريا والعراق؟

مواليد هذه الأبراج الثلاثة ستتغير حياتهم للأفضل بعد انتهاء شهر يناير

مواليد هذه الأبراج الثلاثة ستتغير حياتهم للأفضل بعد انتهاء شهر يناير

أمير قطر يقفز ويحتضن ابنته فرحا بتأهل العنابي لنصف نهائي كأس آسيا

أمير قطر يقفز ويحتضن ابنته فرحا بتأهل العنابي لنصف نهائي كأس آسيا

يمتلكه 500 شخص فقط.. معلومات مثيرة عن أندر جواز سفر بالعالم وعلاقته بالقدس

يمتلكه 500 شخص فقط.. معلومات مثيرة عن أندر جواز سفر بالعالم وعلاقته بالقدس

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior