مسلسل “الاختيار” ينقلب على السيسي.. ما وثقه عن مرسي أصبح حجة ضده (فيديو)

وطن – يبدو أن مسلسل “الاختيار” الذي خصصه عبد الفتاح السيسي لتلميع نظامه الانقلابي وتحريف قصته لتصويره كبطل، تحول ـ وفق نشطاء ـ إلى وبال على نظامه بسبب محاكاته ما يجري اليوم على أرض الواقع من حالة احتقان شعبي تزيد كل ساعة، وهي الحالة التي صورها بالمسلسل أنها تحدث ضد الرئيس الراحل محمد مرسي.

ونشر الإعلامي والسياسي المصري أحمد عبد العزيز مقطعاً مصوراً من العمل ويظهر فيه ياسر جلال الذي يؤدي شخصية السيسي، وهو يحذر صبري فواز الذي كان يتقمص شخصية الرئيس المصري المنتخب الراحل محمد مرسي من احتقان وغضب وغليان في الشارع.

مسلسل الاختيار ينقلب على السيسي!

ولم يدرك السيسي وداعموه من صناع الدراما التابعين للمخابرات يوماً أن مثل هذا العمل سينطبق عليه، فكل الدلائل في الشارع تشير إلى حالة من الاشتعال والغضب الكبير.

وهو ما يفسر لجوء النظام الانقلابي لإصدار قوانين تمهد للتعامل بشكل قمعي ضد أي احتجاج، ومنها منح “الضبطية القضائية” للجيش.

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ولطالما تعاملت السلطات المصرية في عهد عبدالفتاح السيسي بسطوة القمع والترهيب والاعتقالات العشوائية والتهمة الجاهزة لكل من يعارض النظام القمعي الاستبدادي، وفق نشطاء هي الانتماء للإخوان المسلمين.

الملايين اللي بتصرخ من سوء الأحوال على منصات التواصل مش "معارضة"، ومش "أهل الشر"، ومش "إخوان".. الملايين دي هي الشعب يا جلجل!

وللا نسيت؟!#الدولار #الجنيه_المصرى #البنك_المركزي #الجمهورية_الجديدة pic.twitter.com/3XORRvxghs — أحمد عبد العزيز (@AAAzizMisr) February 2, 2024

وكتب عبدالعزيز بتغريدته عن مشهد المسلسل متندراً: “الملايين اللي بتصرخ من سوء الأحوال على منصات التواصل مش “معارضة”، ومش “أهل الشر”، ومش “إخوان”.. الملايين دي هي الشعب يا جلجل! ولا نسيت؟!”.

وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل واسع مع التغريدة ومن بينهم فاطمة التي كتبت: “أنا كرهت ياسر جلال بسببه ربنا يخسف بيه الأرض هو ومن معه”.

“مشهد يدين العسكر وكاتب السيناريو جاهل”

وعلق معتز: “هذا مشهد يدين العسكر لكن كاتب السيناريو جاهل حاله كحال الممثل”، فيما ذكر مغرد آخر يحمل اسم مواطن مصري: “دمرها حتى لو جه رئيس مدني لازم الاول نتخلص من تثبيت حكم المجلس العسكري لمصر ونرفع القبضة الامنية ونتخلص من الاعلام الفاسد”.

وأضاف المغرد عن ضرورة التغيير في مصر: “لازم ترجع الديمقراطية عشان تزدهر بلدنا بس لازم ننشر ونوعي الناس بكده.السيسي هيبقي ورقة محروقة للمجلس العسكري”.

ووصف حساب ابن النيل مسلسل الاختيار الذي حاول تلميع السيسي فانقلب وبالاً عليه: “أوسخ وأحقر مسلسل مليء بالتزييف وإظهار الخنازير بأنهم أبطال وأنقذوا البلاد لكنهم هم اللي أغرقوها”.

وتابع المغرد: “أنتوا عارفين مين اللي باع وفرط وتنازل. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يتظاهر أن قلبه علي البلد وهو اللي عمل كل حاجة ضرت البلد”.

وتشهد مصر حالة من الغليان الشعبي والغضب الكبير ومظاهر الاحتجاج الفردية وضمن منصات التواصل، لتنذر بما يشبه الانفجار القريب رغم السطوة الأمنية الكبيرة وقمع كل من يرفع صوته وينادي للتغيير أياً كان انتماؤه.