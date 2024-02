قنبلة الموسم .. مبابي يختار الإنتقال إلى ريال مدريد وهذا هو الراتب

وطن – في تطور قد يضع نهاية لواحدة من أطول القصص في سوق انتقالات كرة القدم، اختار كيليان مبابي الانتقال الكبير إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.

هذا التطور، كما ذكرته صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، يشير إلى أن قرار النجم الفرنسي يميل نحو ارتداء قميص ريال مدريد الأبيض، على الرغم من أن الصفقة لم تؤكد بعد رسميًا.

وأشعل تقرير “لو باريزيان” يوم السبت جنون وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أعلنت: “أكبر نجم في فرنسا سينضم إلى أكبر ناد في العالم الموسم المقبل. الأمل في مدريد ملموس بينما تتقدم المفاوضات لتأمين ما يمكن أن يكون أكثر العقود ربحية لقائد الديوك”.

وتشير “لو باريزيان” إلى تحول حاسم اذ قالت: “المعركة خسرت”، في إشارة إلى الفرص المتناقصة لبقاء مبابي في باريس سان جيرمان وسط تكهنات متزايدة برحيله.

🔵 INFO LE PARISIEN | Pour le PSG et différents acteurs majeurs du football français, le doute n’est plus permis : Kylian Mbappé a décidé de quitter la Ligue 1 à la fin de la saison et rejoindre le plus grand club du monde, qui l’attend depuis toujours

➡️ https://t.co/bqbS5s7egd pic.twitter.com/3cWDYkUe0A

— Le Parisien (@le_Parisien) February 3, 2024