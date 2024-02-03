قنبلة الموسم .. مبابي يختار الإنتقال إلى ريال مدريد وهذا هو الراتب

وطن – في تطور قد يضع نهاية لواحدة من أطول القصص في سوق انتقالات كرة القدم، اختار كيليان مبابي الانتقال الكبير إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.

هذا التطور، كما ذكرته صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، يشير إلى أن قرار النجم الفرنسي يميل نحو ارتداء قميص ريال مدريد الأبيض، على الرغم من أن الصفقة لم تؤكد بعد رسميًا.

كيليان مبابي اختار الانتقال إلى ريال مدريد

وأشعل تقرير “لو باريزيان” يوم السبت جنون وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أعلنت: “أكبر نجم في فرنسا سينضم إلى أكبر ناد في العالم الموسم المقبل. الأمل في مدريد ملموس بينما تتقدم المفاوضات لتأمين ما يمكن أن يكون أكثر العقود ربحية لقائد الديوك”.

وتشير “لو باريزيان” إلى تحول حاسم اذ قالت: “المعركة خسرت”، في إشارة إلى الفرص المتناقصة لبقاء مبابي في باريس سان جيرمان وسط تكهنات متزايدة برحيله.

🔵 INFO LE PARISIEN | Pour le PSG et différents acteurs majeurs du football français, le doute n’est plus permis : Kylian Mbappé a décidé de quitter la Ligue 1 à la fin de la saison et rejoindre le plus grand club du monde, qui l’attend depuis toujours

➡️ https://t.co/bqbS5s7egd pic.twitter.com/3cWDYkUe0A — Le Parisien (@le_Parisien) February 3, 2024

يبدو أن باريس سان جيرمان، إلى جانب الشخصيات الرئيسية في كرة القدم الفرنسية، مستسلمين لقرار مبابي بمغادرة الدوري الفرنسي من أجل فصل جديد مع ما يُطلق عليه غالبًا أكبر ناد في العالم.

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ومع ذلك، هناك تطور محتمل في القصة مع الألعاب الأولمبية القادمة في باريس، وهو حدث أعرب مبابي عن اهتمام كبير به.

تلمح “لو باريزيان” إلى استعداد باريس سان جيرمان لتلبية طموحات مبابي الأولمبية، معترفة بأهمية الحدث بالنسبة للاعب.

مع جدولة بطولة أوروبا 2024 والألعاب الأولمبية واحدة تلو الأخرى، يواجه مبابي صيفًا شاقًا قد يراه يغيب عن ما قبل الموسم بأكمله لأي نادٍ يمثله.

وبينما تتكشف القصة، يظل الترقب للخطوة التالية لمبابي موضوعًا ذا اهتمام عالمي، مما قد يمثل بداية عصر جديد لكل من اللاعب وريال مدريد.

راتب كليان مبابي مع ريال مدريد

وكشفت شبكة ESPN عن حجم راتب كيليان مبابي مع ريال مدريد بعد انتقاله لصفوف الميرنجي في الصيف المقبل، وقالت أن راتبه سيكون نصف ما يتقاضاه حاليا في باريس سان جيرمان.

وقال أحد المصادر لـ ESPN إن باريس سان جيرمان عرض على مبابي زيادة في أجره على راتبه الإجمالي البالغ 72 مليون يورو (77.8 مليون دولار)، لكن عرضهم قوبل بالرفض من قبل الدولي الفرنسي.

وقالت مصادر استشارتها ESPN إنه من خلال اختيار مغادرة النادي كوكيل حر، سيختار مبابي عدم تلقي المكافآت التي تصل إلى حوالي 100 مليون يورو.