ظهور بثور حمراء على ذراعيك .. دليل على إصابتك بهذا المرض!

وطن – هل لاحظت من قبل ظهور بثور حمراء صغيرة على خلفية ذراعيك؟. قد يكون ذلك لأنك تعاني من حالة جلدية تعرف باسم تقرن الشعر، ويشار إليها أيضًا باسم “جلد الدجاج”.

هي حالة شائعة جدًا وغير ضارة، لكنها يمكن أن تستمر فترة طويلة، مما قد تجعل البعض منزعجاً. لكن، لحسن الحظ، هناك علاجات متاحة لتحسين المظهر.

فما الذي يسبب تقرن الشعر أو جلد الدجاج؟

يقول طبيب مقيم في المملكة المتحدة: “يُرى عادةً تقرن الشعر في الأطفال والشباب، وهو غير ضار. يؤثر على ما يقرب من نصف المراهقين وحتى أربعة من كل عشرة بالغين.”

مصطلح “تقرن” يعني وجود الكثير من الكيراتين، وهو البروتين الذي يحمي الجلد من العدوى والأشياء الضارة الأخرى.

وفقاً للطبيب فإنّه يمكن رؤية الكثير من السدادات التي يبلغ قطرها 1-2 ملم تسد بصيلات الشعر أو جذور الشعر على الأجزاء العلوية والخارجية من الذراعين والفخذين.

ويمكن أن تبدو مثل قشعريرة البرد ولكن يمكن أن تكون خشنة عند اللمس.

قد تلاحظ إذا كنت تعاني من تقرن الشعر أنه يمكن أن يزداد سوءًا في الشتاء عن الصيف لأسباب مختلفة بما في ذلك جفاف الجلد خلال الشتاء واحتكاك الجلد أكثر ضد الملابس الثخينة.

يمكن أيضًا أن يرتبط بحالات جلدية أخرى، على سبيل المثال إذا كنت تعاني من الإكزيما الهربسية.

كيف تعرف إذا كنت تعاني من تقرن الشعر؟

عادةً ما يكون الجلد خشنًا وجافًا ويبدو كما لو كان لديه قشعريرة دائمة، ويمكن أن يكون حكة في بعض الأحيان أيضًا.

كما انّ مجموعات البثور الصغيرة هي الأكثر شيوعًا على خلفيات الذراعين العلوية وعلى مقدمات الفخذين.

ويمكن أن يؤثر تقرن الشعر أيضًا على الأرداف، وأسفل الظهر والصدر وفي أشكال أقل شيوعًا الوجه والحاجبين كذلك.

قد تلاحظ أيضًا بعض الاحمرار الذي يظهر حول البثور الصغيرة، ولكن مرة أخرى هذا سيعتمد على نوع بشرتك.

كيفية علاج تقرن الشعر

لا يمكن علاج أو منع تقرن الشعر، ولكن يمكن معالجته بمرطبات وكريمات بوصفة طبية للمساعدة في تحسين مظهر الجلد.

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