بعد حبسه 7 سنوات .. صور زوجات عمران خان الثلاث وقصته مع كل واحدة

وطن – سبع سنوات سجناً سيقضيها رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بشرى، لانتهاك “قانون الزواج”، إضافة لتغريمه مالياً، في حكمٍ هو الثالث ضده في غضون نحو أسبوع، ويأتي قبل الانتخابات الوطنية المقررة يوم الخميس المقبل ويحظر عليه خوضها.

ورُفعت القضية ضد عمران خان، منذ فترة، وهي تتعلق بزواجه الثالث من بشرى بيبي، حيث اتهم فيها أنه تزوجها في شهر فبراير، قبل انتهاء عدتها التي تستمر 3 أشهر، والتي يجب أن تمضيها بعد الطلاق.

وشهد المسؤول الذي عقد زواجهما بأنه تم تصحيح الخطأ من خلال مراسم عقد زواج جديد.

زوجات عمران خان ..

1.زوجة عمران خان الأولى جيميما غولدسميث

جيميما غولدسميث، اقترن بها في 16 مايو/أيار 1995، حيث كانت تبلغ من العمر عندما تزوجت 20 عاماً فقط، فيما كان هو ضعف عمرها، ويه زوجته الأولى.

وهي صحافية بريطانية وشخصية اجتماعية بارزة، وابنة رجل الأعمال والمليونير البريطاني سير جيمز جولدسميث.

واعتنقت ابنة المليونير البريطاني الإسلام وانتقلت للعيش في باكستان، حيث كان قد قرر عمران خان بدء النشاط السياسي.

كما أسست حينها شركتها الخاصة في باكستان وأنجب الزوجان ولدين، هما سليمان وقاسم. إلا أنه بعد مضي 9 سنوات بلغ زواجهما نهايته في يونيو/حزيران 2004.

2.ريهام خان .. الزوجة الثانية

في في 6 يناير/حزيران 2015، ارتبط عمران خان بزوجته الثانية ريهام خان .

ريهام خان، صحافية ومنتجة أفلام باكستانية (مواليد 3 أبريل/نيسان 1973). وعملت كمذيعة للنشرة الجوية في قناة “بي بي سي” في لندن.

لم يصمد زواجهما سوى تسعة أشهر وانتهى في 30 أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام. كما سبق لها أن تزوجت ابن عمها إيجاز رمضان، عندما كانت في الـ19 من عمرها ، ولها منه 3 أطفال يعيشون معها.

وريهام مواطنة بريطانية من مواليد مدينة أجدابيا الليبية.

هي ابنة طبيب باكستاني من أصول بشتونية (بتان) يدعى مضان نير.

والدها شقيق عبدالحكيم خان، الحاكم السابق لولاية خيبر بختونخاوا البشتونية.

أصدرت ريهام خان كتاباً عام 2018 انتقدت فيه بشدة زوجها السابق.

رغم هذا الكتاب فقد فاز حينها حزب “حركة الإنصاف” بزعامة عمران خان في الانتخابات.

3.زوجة عمران خان الثالثة .. بشرى بيبي

ارتبط عمران خان وبشرى بيبي، في 18 فبراير/شباط 2018 حيث كانت تبلغ من العمر 40 عاماً وكان لديها خمسة أبناء استشارتهم للزواج.

وكانت متزوجة في وقت سابق من خوار فريد مانكا، وهو مسؤول رفيع المستوى في مصلحة الجمارك في إسلام آباد وأنجبت منه أولادها الخمسة.

إلا أن طليقها اتهم خان بالزواج من طليقته قبل إتمام العدة الشرعية وإقامة علاقة غير شرعية، ما أدى إلى الإضرار به وأسرته.

في حين ينفي خان هذا الاتهام ويؤكد أن زواجه من بشرى تم بعد انتهاء عدتها الشرعية.

وتنحدر بشرى من عشيرة “مانكا” التي تتفرع من قبيلة “واتو”، إحدى أهم قبائل باكستان في منطقة بنجاب.

وقد جرى الحكم على عمران خان (71 عاما) في الأيام القليلة الماضية بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة و14 عاما مع زوجته بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني.