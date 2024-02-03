صلاة المغرب.. مشهد لافت بمباراة قطر وأوزبكستان في محيط استاد البيت (فيديو)

وطن – حقق مقطع مصور في منصات التواصل إعجاب الرواد قبل مباراة قطر وأوزبكستان، التي تقام الآن ضمن ربع نهائي كأس آسيا لكرة القدم بعدما أظهر جماهير تؤدي صلاة المغرب في محيط استاد البيت.

وأثار المشهد إعجاب الكثيرين في منصات التواصل قبل المنافسة المثيرة حيث تجمعت الجماهير القطرية لمؤازرة فريقها.

وبثت صحيفة “الشرق” القطرية فيديو يوثق لحظة أداء الجماهير لصلاة الجماعة من أمام الاستاد الذي تقام به المباراة.

دور الحضور الجماهيري في مباراة قطر وأوزباكستان

وذكرت صحيفة “العرب” القطرية في مقال لها، إن الدعم الجماهيري للعنابي في مباراة قطر أوزباكستان سيتواصل بقوة، بالتواجد في المدرجات للوقوف في ظهر اللاعبين.

وأضافت أن “فزعة الجماهير اليوم ستكون مختلفة عن المباريات السابقة، كون المنافس ليس بالفريق السهل، فيما سيكون لامتلاء مدرجات استاد البيت، مفعول السحر في بث روح الحماس في نفوس لاعبي العنابي”.

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التعليق على بث مباراة قطر أوزباكستان

وتم إسناد مهمة التعليق على المباراة لحماد العنزي وسعد يحيى على قناة إس إس سي سبورت 1 اتش دي، وحسن العيدروس على قناة بي إن سبورت آسيا اتش دي.

ويتواجد ضمن منتخب قطر في حراسة المرمى: مشعل برشم وفي خط الدفاع: همام أحمد – لوكاس مينديز – بوعلام خوخي – بيدرو ميغيل وضمن خط الوسط: أحمد فتحي – مصطفى مشعل – حسن الهيدوس والهجوم: المعزّ علي – أكرم عفيف – أحمد علاء.

أما منتخب أوزباكستان يتواجد فيها في حراسة المرمى يوسوبوف وفي خط الدفاع عبدراحماتوف – عبدولاييف – إيشموررودوف – أشورماتوف وضمن الوسط سايفييف – أورونوف – شوكوروف – إيركينوف والهجوم خامروبيكوف – فايزولاييف.