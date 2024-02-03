الرئيسية » رياضة » صلاة المغرب.. مشهد لافت بمباراة قطر وأوزبكستان في محيط استاد البيت (فيديو)

صلاة المغرب.. مشهد لافت بمباراة قطر وأوزبكستان في محيط استاد البيت (فيديو)

بقلم
صلاة المغرب.. مشهد لافت بمباراة قطر وأوزبكستان في محيط استاد البيت

وطن – حقق مقطع مصور في منصات التواصل إعجاب الرواد قبل مباراة قطر وأوزبكستان، التي تقام الآن ضمن ربع نهائي كأس آسيا لكرة القدم بعدما أظهر جماهير تؤدي صلاة المغرب في محيط استاد البيت.

وأثار المشهد إعجاب الكثيرين في منصات التواصل قبل المنافسة المثيرة حيث تجمعت الجماهير القطرية لمؤازرة فريقها.

وبثت صحيفة “الشرق” القطرية فيديو يوثق لحظة أداء الجماهير لصلاة الجماعة من أمام الاستاد الذي تقام به المباراة.

دور الحضور الجماهيري في مباراة قطر وأوزباكستان

وذكرت صحيفة “العرب” القطرية في مقال لها، إن الدعم الجماهيري للعنابي في مباراة قطر أوزباكستان سيتواصل بقوة، بالتواجد في المدرجات للوقوف في ظهر اللاعبين.

وأضافت أن “فزعة الجماهير اليوم ستكون مختلفة عن المباريات السابقة، كون المنافس ليس بالفريق السهل، فيما سيكون لامتلاء مدرجات استاد البيت، مفعول السحر في بث روح الحماس في نفوس لاعبي العنابي”.

  • اقرأ أيضا:
موعد مباراة قطر ضد أوزبكستان والتشكيلة في دور ال8 كأس آسيا 2023

التعليق على بث مباراة قطر أوزباكستان

وتم إسناد مهمة التعليق على المباراة لحماد العنزي وسعد يحيى على قناة إس إس سي سبورت 1 اتش دي، وحسن العيدروس على قناة بي إن سبورت آسيا اتش دي.

ويتواجد ضمن منتخب قطر في حراسة المرمى: مشعل برشم وفي خط الدفاع: همام أحمد – لوكاس مينديز – بوعلام خوخي – بيدرو ميغيل وضمن خط الوسط: أحمد فتحي – مصطفى مشعل – حسن الهيدوس والهجوم: المعزّ علي – أكرم عفيف – أحمد علاء.

أما منتخب أوزباكستان يتواجد فيها في حراسة المرمى يوسوبوف وفي خط الدفاع عبدراحماتوف – عبدولاييف – إيشموررودوف – أشورماتوف وضمن الوسط سايفييف – أورونوف – شوكوروف – إيركينوف والهجوم خامروبيكوف – فايزولاييف.

قد يعجبك أيضاً

مبابي يختار الإنتقال إلى ريال مدريد

قنبلة الموسم .. مبابي يختار الإنتقال إلى ريال مدريد وهذا هو الراتب

تقرن الشعر أو جلد الدجاج

ظهور بثور حمراء على ذراعيك .. دليل على إصابتك بهذا المرض!

رقص نانسي عجرم بفستان فاضح في الرياض يُعرض السعودية لانتقادات

رقص نانسي عجرم بفستان فاضح في الرياض يُعرض السعودية لانتقادات (فيديو)

"الضربة القاضية" تُنهي حياة ملاكم مغربي في الفنيدق

“الضربة القاضية” تُنهي حياة ملاكم مغربي في الفنيدق (شاهد)

ما هي قاذفات "B-1"؟.. اختيرت خصيصا لتنفيذ الضربات الأمريكية بسوريا والعراق؟

ما هي قاذفات “B-1″؟.. اختيرت خصيصا لتنفيذ الضربات الأمريكية بسوريا والعراق؟

مواليد هذه الأبراج الثلاثة ستتغير حياتهم للأفضل بعد انتهاء شهر يناير

مواليد هذه الأبراج الثلاثة ستتغير حياتهم للأفضل بعد انتهاء شهر يناير

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior