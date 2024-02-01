موعد مباراة قطر ضد أوزبكستان والتشكيلة في دور ال8 كأس آسيا 2023

وطن- يلتقي منتخب قطر ضد أوزبكستان في مواجهة قوية وصعبة، السبت، ضمن منافسات دور ال8 الإقصائية من كأس آسيا 2023 قطر.

وستنطلق مباراة قطر وأوزبكستان في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

موعد مباراة قطر ضد أوزبكستان

بينما ستكون المباراة عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، بتوقيت فلسطين ولبنان وسوريا والأردن ومصر.

كما وبتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون المباراة عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.

تشكيلة منتخب قطر ضد أوزبكستان

وسيلعب المدرب الإسباني ماركيز لوبيز، المباراة القوية أمام نظيره أوزبكستان، في منافسات دور ال8 كأس آسيا 2023، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

دفاع العنابي القطري: مينديز، بوعلام خوخي، هشام الراوي.

خط الوسط: محمد وعد، أحمد فتحي، حسن الهيدوس، جاسم جابر، رو رو.

مركز الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي.

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القنوات الناقلة لمباراة قطر وأوزبكستان

وستبث المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات (بي إن سبورتس) الرياضية القطرية، الناقلة لبث مباريات البطولة الآسيوية في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا.

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports Asian Cup 1)، بتردد 12188، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500.

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث اللقاء، المعلق اليمني حسن العيدروس أو التونسي عصام الشوالي.

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وكان المنتخب القطري (العنابي) مستضيف البطولة الآسيوية بنسختها ال18، قد تأهل لدور ال8 كأس آسيا 2023 على حساب شقيقه منتخب الفدائي الفلسطيني الذي ودع البطولة بعد التأهل التاريخي بوصوله لدورال16.