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سيلينا غوميز في صورة جريئة بعد قضائها ليلة حميمة مع بيني بلانكو -شاهد

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سيلينا غوميز في صورة جريئة بعد قضائها ليلة حميمة مع حبيبها -شاهد

وطن- نشرت الفنانة الأمريكية سيلينا غوميز صورة عبر خاصية الستوري على حسابها عبر إنستغرام. وظهرت في الصورة وهي نائمة في السرير، مشيرة في تعليقها على الصورة إلى أنها قضت ليلة مع حبيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو.

الصورة التي نشرتها سيلينا غوميز وهي نائمة في السرير
الصورة التي نشرتها سيلينا غوميز وهي نائمة في السرير

وتداول جمهور سيلينا غوميز الصورة بشكل كبير، مبينين أن هذه الصورة جريئة وليس من عادة نجمتهم مشاركة هذه النوعية من الصور.

ورجحوا أن تكون غوميز سعيدة جداً بحياتها الجديدة وعلاقة الحب التي تعيشها مع حبيبها منذ فترة.

 

سيلينا غوميز بحمالة صدر

وقبل ذلك، أثارت الفنانة الأمريكية سيلينا غوميز وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر صورتين من غرفة نومها، إحداهما تظهر صدرها بشكل مثير.

وفي الصور، تظهر سيلينا غوميز مستلقية على السرير وهي ترتدي حمالة صدر حمراء مع لمسة من الحد الأدنى من المكياج وشعرها إلى الأسفل.

سيلينا غوميز
صورة غوميز مستلقية على السرير وهي ترتدي حمالة صدر حمراء

وأثارت الصورة عددًا كبيرًا من التعليقات من متابعيها.

كتب أحدهم: “أنا مندهش جدًا لدرجة أنني لا أستطيع الكلام”.

وأضافت أخرى “أنا مندهشة من أنها تبدو أصغر سنا مرة أخرى في نهاية اليوم ، إنها تتحمل بشكل جيد”.

علق معجب آخر: “هل تمزحين معي؟”.

هل تعتزل سلينا غوميز؟

يذكر أن صورا انتشرت في المدة الماضية للفنانة الأمريكية سيلينا غوميز برفقة حبيبها بيني بلانكو في مباراة ليكرز ضد هيت في لوس أنجلوس.

سيلينا غوميز بصحبة حبيبها بيني بلانكو في مباراة ليكرز ضد هيت في لوس أنجلوس
غوميز بصحبة حبيبها بيني بلانكو في مباراة ليكرز ضد هيت في لوس أنجلوس

وظهرا في الصورة وهما سعيدان وفي غاية التفاهم والانسجام أثناء مشاهدتهما المباراة.

وأثارت الجدل قبل ذلك بعد أن كشفت اعتزالها الغناء، مرجحة أن ألبومها المقبل قد يكون الأخير.

وأوضحت غوميز خلال مقابلة في برنامج “SmartLess podcast”، مع الممثل الأمريكي جيسون بيتمان وشون هايز وويل أرنيت، أنها تريد التركيز في الفترة المقبلة على التمثيل والذي تستمع به كثيرا.

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