رضوى الشربيني ب”نيو لوك” والجمهور يشيد بجمالها -فيديو

وطن- أشاد الجمهور ب”نيو لوك” الإعلامية المصرية رضوى الشربيني.

وشاركت الشربيني مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام. وأرفقت الفيديو بتعليق “أنا قلت اشمعنى…التغيير حلو برضو يارب يكون عجبكم”.

View this post on Instagram A post shared by Radwa El Sherbiny (@radwaelsherbiny)

وظهرت في الفيديو بشعر كاريه وغرة وبالطو باللون الأبيض مزين بفرو من الأعلى، مع مكياج بسيط بألوان ترابية.

وانهالت التعليقات على إطلالة الشربيني، مشيدة بجمالها.

فكتبت متابعة “تبارك الله جمال وأناقة”.

وعلقت أخرى: “عارفه نفسها إنها حلوة”.

وإطلالة رضوى الشربيني بتوقيع الستايليست سعيد رمزي، و مايك آب منى إسماعيل، وتصفيف شعر صالون الصغير.

رضوى الشربيني بفستان أسود

وقبل ذلك أطلت رضوى الشربيني مرتدية فستانا أسود طويلا من الجلد.

وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ابرز جمال ورشاقة الشربيني.

View this post on Instagram A post shared by Radwa El Sherbiny (@radwaelsherbiny)

واعتمدت الإعلامية المصرية، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي أبرزت جمال عيونها مع أحمر شفاه باللون البيج الناعم.

كما اختارت رضوى الشربيني، تسريحة ذيل الحصان “البوني تيل” لشعرها البني الطويل.

رضوى الشربيني تدعم إليسا

وفي سياق آخر، وجهت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني رسالة دعم إلى الفنانة اللبنانية إليسا بعد عرض فيلمها الوثائقي “It’s Ok”.

وغردت رضوى تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع إكس “تويتر سابقا”: “أول مرة قابلتك فيها روحت قلت لكل الناس اللى حواليا قد إيه أنتي ست حنونة وحقيقية”.

وتابعت: “قد إيه إنتي قوية وملهمة في نفس الوقت، بس بعد ما اتفرجت حسيت إنه قليل عليكي، إنتي عارفة قد إيه أنا بحبك بس أنا دلوقتي بحبك أكتر”.

ووثق الفيلم الوثائقي مراحل مختلفة من حياة الفنانة اللبنانية إليسا، حيث سلط الضوء على بداياتها الفنية ورحلتها للشهرة والنجومية في لبنان والوطن العربي.

كما رض التحديات والصعوبات التي واجهتها وتعرضت عليها، من التنمر إلى وإصابتها بمرض السرطان.

يذكر أن رضوى الشربيني تواصل تقديم موسمها الجديد من برنامجها “هي وبس”، عبر شاشة قناة cbc سفرة يوم الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.