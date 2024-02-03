الحارس مشعل برشم يقود العنابي القطري حامل اللقب إلى مربع الذهب على حساب أوزبكستان (شاهد)

وطن- قاد الحارس المتألق مشعل برشم منتخب العنابي القطري حامل اللقب السابق لدور نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2023، على حساب أوزبكستان بركلات الترجيح 3-2، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما في الوقتي الأصلي والإضافي.
وأحرز منتخب قطر مستضيف البطولة الآسيوية الهدف الأول في المباراة، من خطأ ارتكبه حارس مرمى أوزبكستان أوتكير بسيبوف الذي سجل هدفاً في شباكه بعد تسديدة من توقيع اللاعب حسن الهيدوس في الدقيقة ال27.
مباراة العنابي القطري ضد أوزبكستان
وأدرك منتخب الأوزبكي هدف التعادل عند الدقيقة ال59، عن طريق اللاعب أوديلجون هامروبيكوف.
هدف |
منتخبنا الوطني يتقدم 1 – 0 على أوزبكستان في الدقيقة 27 عبر حسن الهيدوس .. شاهد الهدف بصوت المعلق سمير اليعقوبي#قطر_أوزبكستان#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/n4xfFyO4Od
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 3, 2024
وابتسمت ركلات الترجيح للعنابي القطري بعد تألق الحارس المهاري مشعل برشم لثلاث ركلات ترجيح، أمام منافسه منتخب أوزبكستان، التي انتهت بنتيجة 3-2.
هدف |
اوزبكستان تدرك التعادل 1 – 1 أمام منتخبنا الوطني في الدقيقة 58 عبر أوديلجون حمروبيكوف .. شاهد الهدف بصوت المعلق سمير اليعقوبي#قطر_أوزبكستان#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/aBaqMAoq9o
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 3, 2024
وسيلتقي مستضيف البطولة منتخب قطر (العنابي)، نظيره إيران، في قمة منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2023 قطر.
ركلات الترجيح | منتخبنا الوطني 3 – 2 أوزبكستان #قطر_أوزبكستان#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/a8MygW0XHp
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 3, 2024
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تشكيلة العنابي القطري ضد أوزبكستان
ودخل المدرب الإسباني ماركيز لوبيز، المباراة القوية أمام منافسه أوزبكستان، بتشكيلة أساسية في منافسات دور ال8 كأس آسيا 2023 قطر، كما يلي:
حراسة المرمى: مشعل برشم.
دفاع العنابي: مينديز، علي أسد، طارق سليمان.
#مجلس_قناة_الكاس |
فرحة لاعبي منتخبنا الوطني بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا #قطر_أوزبكستان#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/fp8ROs5uXo
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 3, 2024
خط الوسط: محمد وعد عبد الوهاب، حسن الهيدوس، أحمد فتحي، جاسم جابر، رو رو.
مركز الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي.