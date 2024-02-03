أول تعليق من الجزائري سعيد بن رحمة بعد انتقاله إلى نادي ليون الفرنسي (فيديو)

وطن- صرح النجم الجزائري الدولي سعيد بن رحمة 28 عاماً، بعد انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف نادي أولمبيك ليون الفرنسي في سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو)، قادماً من صفوف نادي وست هام يونايتد الإنجليزي.

وقال الجزائري بن رحمة في تصريح صحفي نشره الحساب الرسمي لنادي ليون عبر منصة (X)، ” أنا جدا سعيد بإتمام صفقة انضمامي لنادي أولمبيك ليون”.

تعليق سعيد بن رحمة بعد انتقاله لصفوف نادي ليون

وتابع، ” في البداية كنت جدا محبط كون الصفقة كانت تتجه نحو الفشل بعد المفاوضات التي دامت شهر ونصف، إلا أن إدارة ليون فعلت المستحيل من أجل إتمام هذه الصفقة”.

وأضاف بن رحمة، ” حالياً أنا متحمس للتواجد على أرض الميدان، من أجل بداية مشواري مع نادي ليون، ومحاولة رد الفرحة التي شعرت بها مع الفريق”.

Enfin devenu un joueur de l’OL, Saïd Benrahma est venu sur le plateau de #OLNS pour ses premiers mots sous nos couleurs ! 🔴🔵 L’occasion pour lui de revenir sur tout le travail effectué par le club pour l’accueillir ✍️ 👉 https://t.co/Czl70BOZrq pic.twitter.com/cQjLPJlVER — Olympique Lyonnais (@OL) February 3, 2024

وختم، ” كنت بحاجة لفريق يمحني الحب الذي شعرت به في نادي ليون، وهو ما وجدته في لقائي مع رئيس النادي والمدرب والجميع هنا في ليوم، وهذا ما يجعلني جدا سعيد”.

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تعاقد ليون مع الجزائري سعيد بن رحمة

من جهته، كشف الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على منصة (X)، ” اللاعب بن رحمة انضم إلى نادي ليون بمقابل 5 ملايين يورو على سبيل الإعارة، مع وجود بند يتيح للنادي شراء اللاعب بمقابل 12 مليون يورو”.

🔴🔵🏁 Saïd Benrahma has signed in as new Olympique Lyon player after FIFA approval. €5m loan fee, €12m buy clause and saga finally over. pic.twitter.com/zdkswG12De — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2024

ولم يشارك اللاعب بن رحمة مع المنتخب الجزائري في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، بعد استبعاده من التشكيلة بقرار من المدرب السابق جمال بلماضي.

يشار إلى أن الجزائري بن رحمة قد شارك مع وست هام يونايتد في 22 مباراة في مختلف المسابقات، منذ قدومه عام 2021.