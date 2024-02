أول تعليق من الجزائري سعيد بن رحمة بعد انتقاله إلى نادي ليون الفرنسي (فيديو)

وطن- صرح النجم الجزائري الدولي سعيد بن رحمة 28 عاماً، بعد انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف نادي أولمبيك ليون الفرنسي في سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو)، قادماً من صفوف نادي وست هام يونايتد الإنجليزي.

وقال الجزائري بن رحمة في تصريح صحفي نشره الحساب الرسمي لنادي ليون عبر منصة (X)، ” أنا جدا سعيد بإتمام صفقة انضمامي لنادي أولمبيك ليون”.

وتابع، ” في البداية كنت جدا محبط كون الصفقة كانت تتجه نحو الفشل بعد المفاوضات التي دامت شهر ونصف، إلا أن إدارة ليون فعلت المستحيل من أجل إتمام هذه الصفقة”.

وأضاف بن رحمة، ” حالياً أنا متحمس للتواجد على أرض الميدان، من أجل بداية مشواري مع نادي ليون، ومحاولة رد الفرحة التي شعرت بها مع الفريق”.

وختم، ” كنت بحاجة لفريق يمحني الحب الذي شعرت به في نادي ليون، وهو ما وجدته في لقائي مع رئيس النادي والمدرب والجميع هنا في ليوم، وهذا ما يجعلني جدا سعيد”.

من جهته، كشف الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على منصة (X)، ” اللاعب بن رحمة انضم إلى نادي ليون بمقابل 5 ملايين يورو على سبيل الإعارة، مع وجود بند يتيح للنادي شراء اللاعب بمقابل 12 مليون يورو”.

🔴🔵🏁 Saïd Benrahma has signed in as new Olympique Lyon player after FIFA approval.

€5m loan fee, €12m buy clause and saga finally over. pic.twitter.com/zdkswG12De

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2024