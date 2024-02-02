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خطوة كبيرة تعزز مكانته عالمياً.. ماذا يحدث بميناء صلالة العماني؟

بقلم
ميناء صلالة العماني

وطن – انتشر تساؤل بشكل واسع في منصة التواصل الاجتماعي إكس عن “ماذا يحدث بميناء صلالة وتفاعل معه العشرات من العمانيين بتغريدات متنوعة رصدتها وطن.

وأكد المشاركون في السؤال أن ميناء صلالة حافظ على مركزه الثاني ضمن أكثر الموانئ كفاءة عالميًا بالرغم من عدم صدور أي إعلان جديد بهذا الخصوص.

ولم يرد أي إعلان جديد بخصوص ترتيب ميناء صلالة عالمياً أو خليجياً وقد ذكرت صحيفة رصد العمانية أن الأمر قد يرتبط بأنظمة تأثرت بشكل مباشر من تقدم كفاءة الموانئ العمانية.

ماذا يحدث بميناء صلالة؟

ونشر خشام الخروصي تغريدة على منصة إكس عن وسم ماذا يحدث بميناء صلالة كتب فيه: “إدارة ميناء صلالة تقول سأتحدى نفسي وسنحقق ما ترغب فيها الحكومة العمانية لتحقيق رؤية عمان 2040 بإذن الله”.

وقال علي محمد جعبوب في تفاعله مع السؤال: “شهد ميناء صلالة تقدماً كبيراً في السنوات الاخيرة بسبب الكفاءة العالية في العمل وكذلك نظراً لسياسة سلطنة عمان وعلاقتها الجيدة وحيادها بكل فخر ميناء صلالة أكثر المواني تقدماً وازدهاراً”.

وكتب مغرد ثالث عن ميناء صلالة العماني: “يشهد ميناء صلالة تطويرًا مستمرًا؛ بهدف استيعاب أكبر سفن الحاويات من خلال التقنيات والتجهيزات المتقدمة التي تمكنه من سرعة الإنجاز وتقليل المسافات بين موانئ العالم”.

وقالت صحيفة المسار العمانية إن ميناء صلالة يحتل موقعًا استراتيجيًّا على مسار خطوط الشحن العالمية التي تربط الشرق بالغرب.

ونقلت الصحيفة عن كيلد كريستنسن الرئيس التنفيذي لميناء صلالة قوله إن الميناء “استلم أربع رافعات للحاويات من طراز “ميغاماكس”، الضخمة وهي الدفعة الأولى من إجمالي 10 رافعات تستطيع الرافعة الواحدة منها بلوغ ارتفاع يصل إلى 58 مترًا ومدى الوصول لها هو 75 مترًا”.

خطوة كبيرة في ميناء صلالة

ورأى المصدر أن وصول الرافعات يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز مكانة ميناء صلالة كمحور بحري عالمي مع استمرار محطة “ميجاماكس” الجاهزة في جذب الأطراف الرئيسة الفاعلة في الصناعة البحرية، وتعزيز مكانتها كلاعب رئيس في التعامل مع أكبر سفن الحاويات في العالم.

والعام الماضي صدرت تقارير إعلامية تؤكد أن ميناء صلالة حافظ على ترتيبه في المركز الثاني على مستوى العالم في مؤشر أداء موانئ الحاويات وفق تقرير “CPPI” الصادر عن البنك الدولي ووكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت إنتيليجينس”.

وكان الميناء قد حقق المركز الثاني في مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI) لعامي 2021 و 2022 وقد قامت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت إنتيليجينس» بتحديد أفضل 100 ميناء حاويات في مؤشر الأداء حول العالم.

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