خطوة كبيرة تعزز مكانته عالمياً.. ماذا يحدث بميناء صلالة العماني؟

وطن – انتشر تساؤل بشكل واسع في منصة التواصل الاجتماعي إكس عن “ماذا يحدث بميناء صلالة وتفاعل معه العشرات من العمانيين بتغريدات متنوعة رصدتها وطن.

وأكد المشاركون في السؤال أن ميناء صلالة حافظ على مركزه الثاني ضمن أكثر الموانئ كفاءة عالميًا بالرغم من عدم صدور أي إعلان جديد بهذا الخصوص.

ولم يرد أي إعلان جديد بخصوص ترتيب ميناء صلالة عالمياً أو خليجياً وقد ذكرت صحيفة رصد العمانية أن الأمر قد يرتبط بأنظمة تأثرت بشكل مباشر من تقدم كفاءة الموانئ العمانية.

ماذا يحدث بميناء صلالة؟

ونشر خشام الخروصي تغريدة على منصة إكس عن وسم ماذا يحدث بميناء صلالة كتب فيه: “إدارة ميناء صلالة تقول سأتحدى نفسي وسنحقق ما ترغب فيها الحكومة العمانية لتحقيق رؤية عمان 2040 بإذن الله”.

إدارة ميناء صلاله تقول سأتحدى نفسي وسنحقق ما ترغب فيها الحكومة العمانية لتحقيق #رؤية_عمان_2040 بإذن الله 🇴🇲 #ماذا_يحدث_بميناء_صلالة pic.twitter.com/AenuieZROL — هشام الخروصي (@56hisakr) February 2, 2024

وقال علي محمد جعبوب في تفاعله مع السؤال: “شهد ميناء صلالة تقدماً كبيراً في السنوات الاخيرة بسبب الكفاءة العالية في العمل وكذلك نظراً لسياسة سلطنة عمان وعلاقتها الجيدة وحيادها بكل فخر ميناء صلالة أكثر المواني تقدماً وازدهاراً”.

شهد ميناء صلالة تقدماً كبيراً في السنوات الاخيرة بسبب الكفاءة العالية في العمل وكذلك نظراً لسياسة سلطنة عمان وعلاقتها الجيدة وحيادها بكل فخر ميناء صلالة أكثر المواني تقدماً وازدهاراً. #ماذا_يحدث_بميناء_صلاله pic.twitter.com/N4ETj1WT8I — علي محمد جعبوب (@gaboob_ali) February 2, 2024

وكتب مغرد ثالث عن ميناء صلالة العماني: “يشهد ميناء صلالة تطويرًا مستمرًا؛ بهدف استيعاب أكبر سفن الحاويات من خلال التقنيات والتجهيزات المتقدمة التي تمكنه من سرعة الإنجاز وتقليل المسافات بين موانئ العالم”.

المسار @almasar_om | يشهد ميناء صلالة تطويرًا مستمرًا؛ بهدف استيعاب أكبر سفن الحاويات من خلال التقنيات والتجهيزات المتقدمة التي تمكنه من سرعة الإنجاز وتقليل المسافات بين موانئ العالم.#ماذا_يحدث_بميناء_صلالة#ميناء_صلالة pic.twitter.com/vsw9M2hJWe — إرم أولاد ثاني (@jabal1997a) February 2, 2024

وقالت صحيفة المسار العمانية إن ميناء صلالة يحتل موقعًا استراتيجيًّا على مسار خطوط الشحن العالمية التي تربط الشرق بالغرب.

ونقلت الصحيفة عن كيلد كريستنسن الرئيس التنفيذي لميناء صلالة قوله إن الميناء “استلم أربع رافعات للحاويات من طراز “ميغاماكس”، الضخمة وهي الدفعة الأولى من إجمالي 10 رافعات تستطيع الرافعة الواحدة منها بلوغ ارتفاع يصل إلى 58 مترًا ومدى الوصول لها هو 75 مترًا”.

خطوة كبيرة في ميناء صلالة

ورأى المصدر أن وصول الرافعات يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز مكانة ميناء صلالة كمحور بحري عالمي مع استمرار محطة “ميجاماكس” الجاهزة في جذب الأطراف الرئيسة الفاعلة في الصناعة البحرية، وتعزيز مكانتها كلاعب رئيس في التعامل مع أكبر سفن الحاويات في العالم.

والعام الماضي صدرت تقارير إعلامية تؤكد أن ميناء صلالة حافظ على ترتيبه في المركز الثاني على مستوى العالم في مؤشر أداء موانئ الحاويات وفق تقرير “CPPI” الصادر عن البنك الدولي ووكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت إنتيليجينس”.

وكان الميناء قد حقق المركز الثاني في مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI) لعامي 2021 و 2022 وقد قامت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت إنتيليجينس» بتحديد أفضل 100 ميناء حاويات في مؤشر الأداء حول العالم.