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بلومبيرغ: ميناء صلالة يحتل المرتبة الثانية عالمياً وفق مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
ميناء صلالة المرتبة الثانية أداء موانئ الحاويات العالمي watanserb.com
ميناء صلالة

وطن – قالت وكالة “بلومبيرغ” إن ميناء صلالة للحاويات الذي يقع جنوب سلطنة عمان، احتل المرتبة الثانية عالمياً في الإصدار الثاني من مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي الذي يصدر عن البنك الدولي و S&P Global Market Intelligence.

وبحسب الوكالة، يقوم المؤشر بإجراء مقارنة لأداء موانئ الحاويات العالمية وتقييمها وفق أسس محددة.

ميناء الملك عبدالله يتصدر

وتصدّر ميناء الملك عبد الله في المملكة العربية السعودية الترتيب في عام 2021، وجاء بعده مباشرة ميناء صلالة في عُمان ، وميناء حمد في قطر، وميناء يانغشان في الصين المرتبة الرابعة، يليه ميناء خليفة في أبو ظبي في المرتبة الخامسة.

ميناء الملك عبدالله

وأعتمد الترتيب على الوقت الذي يجب أن تقضيه السفن في الميناء لإكمال العمل على مدار عام 2021 ، وهو العام الذي شهد ازدحامًا غير مسبوق في الموانئ وصعوبات في سلاسل التوريد العالمية وفق التقرير.

الموانىء الأمريكية في ذيل القائمة

ووفقا للمؤشر، احتلت الموانيء الامريكية في كاليفورنيا المركزين الأخيرين زفقا لمؤشر أداء ميناء الحاويات لشركة S&P Global Market Intelligence المكون من 370 عضوًا لعام 2021.

احتلت غالبية بوابات الولايات المتحدة البحرية ازدحامًا – بما في ذلك سافانا في جورجيا ونيويورك ونيوجيرسي وأوكلاند بكاليفورنيا ـ لتحتل هذه الموانىء النصف السفلي من القائمة.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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