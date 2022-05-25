بلومبيرغ: ميناء صلالة يحتل المرتبة الثانية عالمياً وفق مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي

وطن – قالت وكالة “بلومبيرغ” إن ميناء صلالة للحاويات الذي يقع جنوب سلطنة عمان، احتل المرتبة الثانية عالمياً في الإصدار الثاني من مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي الذي يصدر عن البنك الدولي و S&P Global Market Intelligence.

وبحسب الوكالة، يقوم المؤشر بإجراء مقارنة لأداء موانئ الحاويات العالمية وتقييمها وفق أسس محددة.

ميناء الملك عبدالله يتصدر

وتصدّر ميناء الملك عبد الله في المملكة العربية السعودية الترتيب في عام 2021، وجاء بعده مباشرة ميناء صلالة في عُمان ، وميناء حمد في قطر، وميناء يانغشان في الصين المرتبة الرابعة، يليه ميناء خليفة في أبو ظبي في المرتبة الخامسة.

وأعتمد الترتيب على الوقت الذي يجب أن تقضيه السفن في الميناء لإكمال العمل على مدار عام 2021 ، وهو العام الذي شهد ازدحامًا غير مسبوق في الموانئ وصعوبات في سلاسل التوريد العالمية وفق التقرير.

الموانىء الأمريكية في ذيل القائمة

ووفقا للمؤشر، احتلت الموانيء الامريكية في كاليفورنيا المركزين الأخيرين زفقا لمؤشر أداء ميناء الحاويات لشركة S&P Global Market Intelligence المكون من 370 عضوًا لعام 2021.

احتلت غالبية بوابات الولايات المتحدة البحرية ازدحامًا – بما في ذلك سافانا في جورجيا ونيويورك ونيوجيرسي وأوكلاند بكاليفورنيا ـ لتحتل هذه الموانىء النصف السفلي من القائمة.

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