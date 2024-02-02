لغز محيّر .. كيف عرف قناص القسام الضابط بوحدة شيلداغ الخاصة واصطاده بطلقة واحدة!

وطن – قال مدوّنون إن الضابط يتسهار هوفمان من وحدة شيلداغ الخاصة بالجيش الإسرائيلي والذي أعلن عن مقتله مساء الأربعاء الماضي، هو الذي قتله قناص فلسطيني غرب مدينة غزة، كما ظهر في مقطع فيديو نشرته كتائب القسام مساء الخميس.

وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، بثت مشاهد من معارك خاضها مقاتلوها مع جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة، وتظهر لحظة قنص ضابط إسرائيلي ومقتله، بينما فرّ جنديان كانا معه في المكان لحظة الإستهداف.

📷#شاهد لحظة قنص #قناص #كتائب_القسام ضابطا في جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة #غزة وهروب جنديين كانا معه بعد إصابته ومقتله. pic.twitter.com/sWTHq2tys2 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) February 1, 2024

وأكد نشطاء أن الجندي الذي قنص ببندقية الغول القسامية، هو الضابط “يتسهار هوفمان” من وحدة شيلداغ الخاصة والذي أعلن الجيش مقتله.

وتساءل المغرّدون عن كيفية معرفة القناص برتبة الضابط واختياره من بين اثنين آخرين كانا معه لحظة العملية .

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الرائد يتسهار هوفمان قائد فصيل في وحدة شيلداغ " الوحدة الخاصة الاكثر مهارة وتدريباً في الجيش الاسرائيلي "

كيف عرفه القناص واختاره من بين الاثنين الاخرين ؟؟ pic.twitter.com/rv1zOnpNzg — موشى يائير יאיר משה (@mosha3324) February 1, 2024

ووحدة شيلداغ، هي وحدة قوات النخبة لسلاح الجو الإسرائيلي وتعرف أيضا بالوحدة 5101.

والضابط يتسهار هوفمان، أصيب في بداية الحرب برصاصة في ساقه، وعندما وصل إلى المستشفى طالب بالعودة للقتال. وفق حسابات إسرائلية

ووفقاً لصحفيين إسرائيليين، كان من المفترض أن يحصل الضابط “هوفمان” على شهادة تكريم في حفل الأسبوع المقبل، لكنه قتل على يد المقاومة في غزة .

היום נהרג רס״ן במיל׳ יצהר הופמן מיחידת שלדג. יצהר כבר סוכם למצטיין מלחמה בסיסי במילואים בבח״א 30 והיה אמור לקבל תעודה בטקס בשבוע הבא… יצהר התרגש מאוד מהמעמד, צורף לקבוצות הוואטספ של המצטיינים ואף הצטלם לסרטון המצטיינים מחזיק בדגל ישראל.

זו תמונה מהסרט, והתעודה שכבר הוחתמה… pic.twitter.com/eHY6Pou0iY — ינון מגל (@YinonMagal) January 31, 2024

كما ذكر مدونون إسرائيليون أنّ الضابط “هوفمان” أشرف على سيطرة الجيش الإسرائيلي على مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

والجمعة 2/2/2024، أعلنت كتائب القسام، عن تمكنها من الإجهاز على 15 جندياً صهيونياً من مسافة صفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة.

وفي اليوم الـ119 من الحرب، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها أوقعت جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى، وسط اشتباكات عنيفة في خان يونس ومدينة غزة، بينما واصل جيش الاحتلال القصف المكثف على المناطق السكنية، مما أسفر عن شهداء جدد.