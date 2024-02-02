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خبر سارّ للأردنيين .. كيف تحصل على تأشيرة الدخول الإلكترونية إلى بريطانيا!؟

بقلم

وطن – أعلنت بريطانيا يوم الجمعة 2/2/2024م، عن خبر سارّ للأردنيين، الراغبين في زيارة المملكة المتحدة، حيث ستمنحهم تأشيرة الدخول لأراضيها إلكترونياً، فوراً.

وبهذا الإعلان يعتبر الأردن من أوائل الدول المستفيدة من نظام التأشيرة الإلكترونية لدخول المملكة المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيانٍ عبر حسابها في منصة X “يأتي قرار بريطانيا في إطار الحرص المشترك على تنمية العلاقات الثنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية وبريطانيا، وتسهيلاً على الراغبين بزيارة المملكة المتحدة”.

موعد البدء بإصدار التأشيرات الإلكترونية للأردنيين الراغبين في زيارة بريطانيا 

وأوضحت السلطات البريطانية في رسالة وجهتها لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأن البدء بإصدار التأشيرات الإلكترونية سيكون اعتباراً من 22 فبراير الجاري.

وخلال هذه الفترة يتوجب على الأردنيين الراغبين بالسفر إلى بريطانيا التقدم بطلب للحصول على التأشيرة بالشكل التقليدي.

وتعتبر تأشيرة الدخول الإلكترونية صالحة لمدة عامين، ما دام جواز السفر صالحاً.

جواز سفر أردني

وفي حال تغيير أو تجديد جواز السفر، يتوجب إعادة تقديم طلب التأشيرة.

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وقالت الخارجية الأردنية في البيان: جاءت هذه الخطوة نتيجة جهد وتنسيق مشترك وعلاقات صداقة عميقة بين البلدين، وتعاون وثيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

كما تهدف هذه الخطوة إلى التسهيل على رعايا البلدين الصديقين وتشجيع السياحة والاستثمار.بحسب ما جاء في بيان الخارجية الأردنية

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