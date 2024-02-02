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فيديو لا يُصدق .. طفلة تمسك أفعى خطيرة وتلّوح بها كالأرجوحة! (شاهد)

بقلم

وطن – تفاجأت طفلة أسترالية بينما كانت تتواجد في فناء منزل عائلتها الخلفيّ، بأفعى خطيرة تطبق فكّيها على حيوانها الأليف “خنزير غينيا”.

وشوهدت الطفلة روزي وايتمان البالغة من العمر (12 عامًا)، في مقطع وثقته كاميرات المراقبة ونشرته fox news، وهي تنظف قفص خنزيرها الغيني الأليف قبل أن تلاحظ أن الخنزير الأليف عالق في فكي ثعبان مختبئ بين النباتات، فما كان منها إلا أن أمسكت الأفعى من ذيلها وأرجحته وهي تدور حول نفسها، قبل أن يهرع والدها وكلاب المنزل إلى الحديقة لمساعدتها.

وقال والدها، لوك ويتمان، في مقابلة: “لقد كان الأمر جنونياً.. عندما رأيتها وهي ترمي الثعبان، كنت خائفا بالفعل”.

سارع الأب على فوره لمساعدة طفلته

ولحسن الحظ، لم تصب روزي بأذى، في حين تمكن والدها، الذي كان لا يزال يرتدي ملابس النوم، من الإمساك بالثعبان وإلقائه جانبًا، مما مكّن الخنزير الغيني من الفرار بعيدًا، دون أن يصاب بأذى كبير.

بينما قالت والدة روزي، غريس، أنه كان من “المرعب” سماع “صراخ مروع” صادر عن ابنتها.

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وقالت إن جميع أفراد الأسرة كانوا لا يزالون بملابس النوم في الصباح الباكر عندما شاهدوا الطفلة وهي تمسك بالثعبان.

أمسكت الطفلة بالأفعى الخطيرة وخلّصت حيوانها الأليف من بين فكيها بشجاعة!

من جانبها، أوضحت الطفلة لقناة لقناة “7NEWS” الأسترالية في وقت سابق، أنها لم تفكر للحظة عندما شاهدت الثعبان ملتفاً حول رقبة حيوانها الصغير لتسارع إلى الإمساك به وأرجحته، حيث قالت “أنا سعيدة حقًا لأن خنزيري الغيني لا يزال على قيد الحياة”.

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