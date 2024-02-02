فيديو لا يُصدق .. طفلة تمسك أفعى خطيرة وتلّوح بها كالأرجوحة! (شاهد)

وطن – تفاجأت طفلة أسترالية بينما كانت تتواجد في فناء منزل عائلتها الخلفيّ، بأفعى خطيرة تطبق فكّيها على حيوانها الأليف “خنزير غينيا”.

وشوهدت الطفلة روزي وايتمان البالغة من العمر (12 عامًا)، في مقطع وثقته كاميرات المراقبة ونشرته fox news، وهي تنظف قفص خنزيرها الغيني الأليف قبل أن تلاحظ أن الخنزير الأليف عالق في فكي ثعبان مختبئ بين النباتات، فما كان منها إلا أن أمسكت الأفعى من ذيلها وأرجحته وهي تدور حول نفسها، قبل أن يهرع والدها وكلاب المنزل إلى الحديقة لمساعدتها.

A 12-year-old Australian girl bravely stepped in to rescue her pet guinea pig as it was being attacked by a snake in her backyard, grabbing the predator by the tail and swinging it around while the pet was still in its jaws. Amazingly, her father says she is okay and the guinea… pic.twitter.com/5UnKBrqr5R — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) January 31, 2024

وقال والدها، لوك ويتمان، في مقابلة: “لقد كان الأمر جنونياً.. عندما رأيتها وهي ترمي الثعبان، كنت خائفا بالفعل”.

ولحسن الحظ، لم تصب روزي بأذى، في حين تمكن والدها، الذي كان لا يزال يرتدي ملابس النوم، من الإمساك بالثعبان وإلقائه جانبًا، مما مكّن الخنزير الغيني من الفرار بعيدًا، دون أن يصاب بأذى كبير.

بينما قالت والدة روزي، غريس، أنه كان من “المرعب” سماع “صراخ مروع” صادر عن ابنتها.

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وقالت إن جميع أفراد الأسرة كانوا لا يزالون بملابس النوم في الصباح الباكر عندما شاهدوا الطفلة وهي تمسك بالثعبان.

من جانبها، أوضحت الطفلة لقناة لقناة “7NEWS” الأسترالية في وقت سابق، أنها لم تفكر للحظة عندما شاهدت الثعبان ملتفاً حول رقبة حيوانها الصغير لتسارع إلى الإمساك به وأرجحته، حيث قالت “أنا سعيدة حقًا لأن خنزيري الغيني لا يزال على قيد الحياة”.