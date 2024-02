فيديو لا يُصدق .. طفلة تمسك أفعى خطيرة وتلّوح بها كالأرجوحة! (شاهد)

وطن – تفاجأت طفلة أسترالية بينما كانت تتواجد في فناء منزل عائلتها الخلفيّ، بأفعى خطيرة تطبق فكّيها على حيوانها الأليف “خنزير غينيا”.

وشوهدت الطفلة روزي وايتمان البالغة من العمر (12 عامًا)، في مقطع وثقته كاميرات المراقبة ونشرته fox news، وهي تنظف قفص خنزيرها الغيني الأليف قبل أن تلاحظ أن الخنزير الأليف عالق في فكي ثعبان مختبئ بين النباتات، فما كان منها إلا أن أمسكت الأفعى من ذيلها وأرجحته وهي تدور حول نفسها، قبل أن يهرع والدها وكلاب المنزل إلى الحديقة لمساعدتها.

A 12-year-old Australian girl bravely stepped in to rescue her pet guinea pig as it was being attacked by a snake in her backyard, grabbing the predator by the tail and swinging it around while the pet was still in its jaws. Amazingly, her father says she is okay and the guinea… pic.twitter.com/5UnKBrqr5R

