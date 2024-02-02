عبوة مشتبه بها على أحد شواطئ عُمان تثير الذعر وتستنفر الشرطة

وطن – أوضحت شرطة عمان السلطانية حقيقة فيديو انتشر على نطاق واسع في السلطنة لعبوة مشتبه بها، أثارت جدلا وقلقا بين العمانيين عبر مواقع التواصل، فيما أصدرت السلطات العمانية بيانا توضيحيا عن الأمر.

وأكدت شرطة عُمان السلطانية في بيان لها على منصة “إكس“، أن الجسم المشبوه ليس عبوة خطرة.

تابعت شرطة عمان السلطانية المقطع المتداول حول وجود عبوة مشتبه بها على أحد الشواطي بولاية جعلان بني بوعلي، وتفيد أن الفِرق المتخصصة عاينت ذلك واتضح أنها عبارة عن عبوة إنارة ليلية تستخدم في السفن، ربما طفت أو وقعت من أحد السفن الغارقة أو العابرة في البحر.#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/WF9jPd3hET — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) February 2, 2024

شرطة عمان السلطانية تحسم الجدل

وأوضحت الشرطة السلطانية في بيانها أن العبوة المقصودة هي “عبوة إنارة ليلية”، رُصدت في ولاية جعلان بني بوعلي.

الفرق المتخصصة عاينت الجسم المشبوه، وتبين أنه عبارة عن عبوة إنارة ليلية تستخدم في السفن، وربما طفت أو وقعت من أحد السفن الغارقة أو العابرة في البحر.

وعلق جاسم البلوشي على البيان: “صحيح بالفعل وتسمى محليا شمولي وهي للاضاءه الليلية في حال الطوارئ للسفن”.

وتفاعل العديد من النشطاء في السلطنة مع البيان التوضيحي للشرطة بشأن العبوة التي تسببت بإثارة الذعر.

وذكر أبو عبدالله السنيدي: “بس مثل هذه أو مشابهة لها وجدناها في ساحل بلاد بني بو علي وجات الجهات المختصة وبينت أنها خطرة ومتفجرة”.

فيما سخرت إيمان مغردة: “ضيعتوا على الشعب الأكشن والأفلام”.