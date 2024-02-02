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عبوة مشتبه بها على أحد شواطئ عُمان تثير الذعر وتستنفر الشرطة

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عبوة مشتبه بها على أحد شواطئ عُمان تثير الذعر وتستنفر الشرطة

وطن – أوضحت شرطة عمان السلطانية حقيقة فيديو انتشر على نطاق واسع في السلطنة لعبوة مشتبه بها، أثارت جدلا وقلقا بين العمانيين عبر مواقع التواصل، فيما أصدرت السلطات العمانية بيانا توضيحيا عن الأمر.

وأكدت شرطة عُمان السلطانية في بيان لها على منصة “إكس“، أن الجسم المشبوه ليس عبوة خطرة.

شرطة عمان السلطانية تحسم الجدل

وأوضحت الشرطة السلطانية في بيانها أن العبوة المقصودة هي “عبوة إنارة ليلية”، رُصدت في ولاية جعلان بني بوعلي.

الفرق المتخصصة عاينت الجسم المشبوه، وتبين أنه عبارة عن عبوة إنارة ليلية تستخدم في السفن، وربما طفت أو وقعت من أحد السفن الغارقة أو العابرة في البحر.

تعليق "جاسم البلوشي"
تعليق “جاسم البلوشي”

وعلق جاسم البلوشي على البيان: “صحيح بالفعل وتسمى محليا شمولي وهي للاضاءه الليلية في حال الطوارئ للسفن”.

وتفاعل العديد من النشطاء في السلطنة مع البيان التوضيحي للشرطة بشأن العبوة التي تسببت بإثارة الذعر.

وذكر أبو عبدالله السنيدي: “بس مثل هذه أو مشابهة لها وجدناها في ساحل بلاد بني بو علي وجات الجهات المختصة وبينت أنها خطرة ومتفجرة”.

فيما سخرت إيمان مغردة: “ضيعتوا على الشعب الأكشن والأفلام”.

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