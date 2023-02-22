الأربعاء, فبراير 22, 2023
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تفاصيل جديدة عن واقعة العثور على جسم كروي غريب باليابان.. ماذا قالت الشرطة؟ “فيديو”

سيدة عثرت على هذا الجسم الغريب فتم إبلاغ السلطات فوراً

كتب خالد السعدي
العثور على جسم كروي باليابان watanserb.com
العثور على جسم كروي باليابان
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وطن- انتشر مقطع فيديو على موقع تويتر، يوثّق العثور على جسم كروي الشكل غير معروف، في أحد شواطئ مدينة هاماماتسو بمقاطعة شيزوكا اليابانية.

ومنعت الشرطة المواطنين من دخول هذه المنطقة أو الاقتراب من هذا الجسم البرتقالي، الذي يبلغ قطره 1.5 متر.

وتم اكتشاف الكرة على الشاطئ في منطقة تسوبوي في مدينة هاماماتسو في اليابان من قبل أحد السكان المحليين، الذي اتصل بالشرطة وأبلغها بذلك.

ويعمل المتخصصون على فحص الجسم في مكانه، كما تم إرسال صور الجسم الكروي إلى خبراء في الجيش الياباني وخفر السواحل.

وذكر رجل في الخمسينيات من عمره من هاماماتسو جاء إلى الشاطئ للجري: “كان هناك شيء مثل كرة حديدية على الشاطئ لأكثر من شهر. أعتقد من المحتمل أنه من الحديد. اقتربت منه وحاولت دفعه بيدي، لكنه كان ثقيلًا ولم يتحرك”.

اكتشاف جسم كروي مجهول على أحد شواطئ اليابان
اكتشاف جسم كروي مجهول على أحد شواطئ اليابان

سيدة يابانية عثرت على الجسم الغريب

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يأتي هذا فيما قالت مصادر، إن امرأة يابانية هي التي عثرت على هذا الجسم الذي يشبه كرة حديدية مجهولة قطرها 1.5 متر، فاتصلت بالشرطة التي طوّقت المكان فوراً.

ماذا قالت الشرطة اليابانية؟

وفي وقت لاحق، قالت وسائل إعلام يابانية، إن الشرطة أرسلت فريق التخلص من المتفجرات التابع لشرطة مكافحة الشغب للتحقيق.

وفقًا للشرطة، بعد التأكد من استخدام الأشعة السينية، تيبن أن الجسم الحديدي فارغ، ولا يحتوي على شيء، لكنهم لا يعرفون بالتفصيل نوع الشيء.

وأشارت إلى أنه سيتم في المستقبل التشاور مع المنظمات ذات الصلة حول كيفية قيام المحافظة التي تدير الساحل بإزالته.

المصدرتويتر، وسائل إعلام يابانية، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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