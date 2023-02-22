تفاصيل جديدة عن واقعة العثور على جسم كروي غريب باليابان.. ماذا قالت الشرطة؟ “فيديو”

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وطن- انتشر مقطع فيديو على موقع تويتر، يوثّق العثور على جسم كروي الشكل غير معروف، في أحد شواطئ مدينة هاماماتسو بمقاطعة شيزوكا اليابانية.

ومنعت الشرطة المواطنين من دخول هذه المنطقة أو الاقتراب من هذا الجسم البرتقالي، الذي يبلغ قطره 1.5 متر.

العثور على جسم حديدي غريب بأحد سواحل #اليابان أعلنت السلطات اليابانية أن امرأة عثرت على جسم حديدي غريب كروي الشكل يبلغ قطره 1.5 متر عند أحد شواطئ مدينة هاماماتسو بمقاطعة #شيزوكا.#شو_صار_بلاس pic.twitter.com/yduTp07RWU — شو صار بلاس (@shusarplus) February 21, 2023

وتم اكتشاف الكرة على الشاطئ في منطقة تسوبوي في مدينة هاماماتسو في اليابان من قبل أحد السكان المحليين، الذي اتصل بالشرطة وأبلغها بذلك.

ويعمل المتخصصون على فحص الجسم في مكانه، كما تم إرسال صور الجسم الكروي إلى خبراء في الجيش الياباني وخفر السواحل.

وذكر رجل في الخمسينيات من عمره من هاماماتسو جاء إلى الشاطئ للجري: “كان هناك شيء مثل كرة حديدية على الشاطئ لأكثر من شهر. أعتقد من المحتمل أنه من الحديد. اقتربت منه وحاولت دفعه بيدي، لكنه كان ثقيلًا ولم يتحرك”.

سيدة يابانية عثرت على الجسم الغريب

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يأتي هذا فيما قالت مصادر، إن امرأة يابانية هي التي عثرت على هذا الجسم الذي يشبه كرة حديدية مجهولة قطرها 1.5 متر، فاتصلت بالشرطة التي طوّقت المكان فوراً.

【動画】海岸に謎の鉄球？ 静岡県浜松市の遠州浜海岸に

直径１点５メートルほどの

金属製の球体が

打ち上げられているのが

見つかりました 警察が調べたところ

爆発の危険性はありませんが

どのような物かは詳しく

わかっていないということです pic.twitter.com/M8qpnfdWWy — NHK静岡放送局 (@nhk_shizuoka_) February 21, 2023

ماذا قالت الشرطة اليابانية؟

وفي وقت لاحق، قالت وسائل إعلام يابانية، إن الشرطة أرسلت فريق التخلص من المتفجرات التابع لشرطة مكافحة الشغب للتحقيق.

وفقًا للشرطة، بعد التأكد من استخدام الأشعة السينية، تيبن أن الجسم الحديدي فارغ، ولا يحتوي على شيء، لكنهم لا يعرفون بالتفصيل نوع الشيء.

وأشارت إلى أنه سيتم في المستقبل التشاور مع المنظمات ذات الصلة حول كيفية قيام المحافظة التي تدير الساحل بإزالته.