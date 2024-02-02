بيع رأس الحكمة للإمارات.. فيديو قديم لتوفيق عكاشة وتنبؤاته يلفت الأنظار

وطن – تتواصل حالة الجدل في مصر، في أعقاب المعلومات التي تحدثت عن اعتزام السلطات بيع منتجع رأس الحكمة على الساحل الشمالي للإمارات.

وانتشر مقطع فيديو “قديم” للإعلامي المصري الشهير توفيق عكاشة، يتحدث فيه عن توقعاته لما تشهده مصر، في ظل الأزمات التي تعصف بها.

وفي مقطع الفيديو، قال توفيق عكاشة وهو ممسك بالقرآن الكريم ويقسم به، إن المصريين مقبلون عما سماها “أسود أيام حياتهم” إذا لم يفطنوا إلى تحذيراته.

وأضاف أن المصريين يصرخون من جراء الزيادات المستمرة في أسعار السلع، موضحًا – في ذلك الفيديو – أنه بعد ثلاث سنوات سيملك بنو إسرائيل مصر بأكملها.

وربط نشطاء كلمات توفيق عكاشة، بما تشهده مصر حالياً من عمليات بيع مستمرة لأصولها للخارج وتحديداً لدولة الإمارات صاحبة علاقات التآخي مع إسرائيل.

جدل مدينة رأس الحكمة

وراجت في الساعات الماضية، أنباء عن اعتزام الإمارات العربية المتحدة شراء منتجعات في رأس الحكمة على الساحل الشمالي في مصر بقيمة 22 مليار دولار.

وتعد رأس الحكمة، منطقة تابعة لمحافظة مرسى مطروح، وتحوي عدة فنادق تابعة لرجال أعمال وشركات كبرى في مصر منها مشروعات لشركات شهيرة قيد التنفيذ.

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ويحاول نظام عبد الفتاح السيسي زيادة احتياطياته من العملات الأجنبية وجمع أكبر مبلغ ممكن من العملة الصعبة للوفاء بالتزاماته.

تجلى ذلك في المعروض الأخير للأراضي التي يشترط دفع قيمتها بالدولار، في ظل انهيار الجنيه والوصول إلى أدنى مستوى لقيمته.

مصادر حكومية ترد

في المقابل، نقلت وسائل إعلام مصرية محسوبة على النظام عن مصادر حكومية زعمها بأنه لا يوجد أي اتفاقات في الوقت الحالي تم إبرامها مع رجال أعمال إماراتيين لتخصيص أراضي بمنطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي.

وقالت هذه المصادر أيضا إن منطقة رأس الحكمة بمنطقة الساحل الشمالي، ما زالت قيد التخطيط ولا يوجد أي اتفاقات أو تعاقدات عليها في الوقت الحالي يتم إبرامها مع رجال أعمال إماراتيين.