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هل باع السيسي “القلعة” للإمارات من الباب الخلفي؟.. غضب في مصر والحكومة تنفي

اتهامات تلاحق نظام عبدالفتاح السيسي ببيع "قلعة صلاح الدين الأيوبي" للإمارات ونفي رسمي على لسان مصطفى وزيري

كتب فهمي الورغمي
قلعة صلاح الدين الأيوبي watanserb.com
قلعة صلاح الدين الأيوبي
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وطن- اشتكى زوار قلعة صلاح الدين الأيوبي، في العاصمة المصرية القاهرة، الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر الدخول إلى المعلم الأثري الشهير، وسط شكوك تلاحق، المجلس المصري الأعلى للآثار، بالتفريط في حقوق إدارة القلعة إلى مستثمر إماراتي.

هل باعت مصر قلعة صلاح الدين في القاهرة؟

وذكرت حسابات وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شهادات لزوار توجهوا إلى قلعة صلاح الدين في القاهرة، لكنهم فوجئوا بالارتفاع الفلكي لسعر تذكرة الدخول.

حيث شهدت قلعة صلاح الدين خلال الأيام الماضية، بحسب شهود عيان من داخل مصر، ارتفاعا كبيرا في أسعار تذاكر الدخول؛ و تحول سعر التذكرة من 5 جنيهات إلى 65 جنيها، الأمر الذي دفع الكثير للتساؤل حول الارتفاع المفاجئ.

المثير للاهتمام أن كل الشكوك حول ارتفاع الأسعار، تحوم حول قيام مستثمر إماراتي بالاستحواذ على حقوق إدارة القلعة الأثرية.

شاهد عيان يؤكد ماذكرته عن بيع قلعة صلاح الدين للامارات من جانب مايسمى بالصندوق السيادي
شاهد عيان يؤكد ماذكرته عن بيع قلعة صلاح الدين للامارات من جانب مايسمى بالصندوق السيادي
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وكان المجلس الأعلى للآثار وقع منذ عامين مع صندوق مصر السيادي عقدا لتطوير وتقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين بمنطقة “باب العزب” الأثرية بقلعة صلاح الدين، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار وحده دون غيره إدارة المنطقة الأثرية.

باعت مصر قلعة صلاح الدين في القاهرة
باعت مصر قلعة صلاح الدين في القاهرة

ويتولى الصندوق تقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين والذي يجسد فكرة الشراكة الجديدة بين وزارة السياحة والآثار (المجلس الأعلى للآثار)، وصندوق مصر السيادي لإحياء المناطق الأثرية وإعلاء قيمتها التاريخية والاقتصادية.

ويستهدف التعاقد إعادة تأهيل القاهرة التاريخية، وحرصا من الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والعرب والأجانب بمنطقة القلعة ــ واحدة من أهم المقاصد السياحية في مصر ــ والتي تفتقر إلى الخدمات الأساسية اللائقة لاستقبال الزائرين، وبعد فترة مفاوضات استمرت قرابة الستة أشهر، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

السلطات المصرية تنفي بيع القلعة

من جانبه، نفى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، ما تردد بشأن موافقة الحكومة على طلب وزارة الآثار التعاقد مع شركة إماراتية للحصول على حق انتفاع لمنطقة قلعة صلاح الدين.

وأكد وزيري، أن الوزارة لا تتعامل مع شركات إماراتية أو خاصة، لافتا إلى أن الوزارة تتعامل مع الأجهزة السيادية في الدولة فقط لإتمام هذه التعاقدات.‏

واستحوذت الإمارات والسعودية منذ سنوات على عدد من أصول الدولة المصرية؛ شملت بشكل خاص المناطق الأثرية وأبرز مراكز الثقل الاقتصادي في البلاد.

ويرى مراقبون أن النظام العسكري الحاكم في مصر حالياً بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو السبب الرئيسي في فتح أبواب مصر على مصراعيها أمام الشركات ورجال الأعمال الإماراتيين والسعوديين لشراء والاستحواذ على مقدرات الشعب المصري.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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