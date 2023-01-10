هل باع السيسي “القلعة” للإمارات من الباب الخلفي؟.. غضب في مصر والحكومة تنفي

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وطن- اشتكى زوار قلعة صلاح الدين الأيوبي، في العاصمة المصرية القاهرة، الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر الدخول إلى المعلم الأثري الشهير، وسط شكوك تلاحق، المجلس المصري الأعلى للآثار، بالتفريط في حقوق إدارة القلعة إلى مستثمر إماراتي.

هل باعت مصر قلعة صلاح الدين في القاهرة؟

وذكرت حسابات وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شهادات لزوار توجهوا إلى قلعة صلاح الدين في القاهرة، لكنهم فوجئوا بالارتفاع الفلكي لسعر تذكرة الدخول.

فجأة يفرط فى حديقة الحيوان وسمعنا كمان انه فرط فى قلعة صلاح الدين الايوبي رحمه الله

وكل يوم نفخ فى الأسعار ونقص المنتجات ويقول بطلوا هرى#الثوره_هي_الحل pic.twitter.com/2Ea9jIZpo0 — محمود سعيد على (@M0zOgeash2aRtZG) January 9, 2023

حيث شهدت قلعة صلاح الدين خلال الأيام الماضية، بحسب شهود عيان من داخل مصر، ارتفاعا كبيرا في أسعار تذاكر الدخول؛ و تحول سعر التذكرة من 5 جنيهات إلى 65 جنيها، الأمر الذي دفع الكثير للتساؤل حول الارتفاع المفاجئ.

المثير للاهتمام أن كل الشكوك حول ارتفاع الأسعار، تحوم حول قيام مستثمر إماراتي بالاستحواذ على حقوق إدارة القلعة الأثرية.

شاهد عيان يؤكد ماذكرته عن بيع قلعة صلاح الدين للامارات من جانب مايسمى بالصندوق السيادي وردا على المشككين كالعادة لاى شيء اذكره، ان دوافعى وطنية والله يشهد على ذلك ولا اريد اثارة البلبلة كما يتهمنى الكثيرين من محبى الوضع الحالى، ولكن الامانة هى فى قول الحق مثبتا بالادلة القوية. pic.twitter.com/4ffHbVQ47r — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) January 7, 2023

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وكان المجلس الأعلى للآثار وقع منذ عامين مع صندوق مصر السيادي عقدا لتطوير وتقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين بمنطقة “باب العزب” الأثرية بقلعة صلاح الدين، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار وحده دون غيره إدارة المنطقة الأثرية.

معلومة سريعة⚠️: هل تعلمون ان الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافقت على طلب وزارة الآثار التعاقد مع صندوق “مصر السيادي” للحصول على حق انتفاع لمدة 49 عامًا لمنطقة “قلعة صلاح الدين”، بإجمالي مساحة بلغت 56 ألف متر مربع. استحواذ صندوق مصر السيادي خطوة اولى كالعادة للبيع!! pic.twitter.com/ufUDEVmKIc — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) January 7, 2023

ويتولى الصندوق تقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين والذي يجسد فكرة الشراكة الجديدة بين وزارة السياحة والآثار (المجلس الأعلى للآثار)، وصندوق مصر السيادي لإحياء المناطق الأثرية وإعلاء قيمتها التاريخية والاقتصادية.

ويستهدف التعاقد إعادة تأهيل القاهرة التاريخية، وحرصا من الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والعرب والأجانب بمنطقة القلعة ــ واحدة من أهم المقاصد السياحية في مصر ــ والتي تفتقر إلى الخدمات الأساسية اللائقة لاستقبال الزائرين، وبعد فترة مفاوضات استمرت قرابة الستة أشهر، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ايه اللي جاب القلعة في الامارات

إيجار ٤٩ سنة ل مستثمر إماراتي

تذكرة من ٥ج إلى ٦٠ج

باع القلعة pic.twitter.com/IVcYnIEnVd — عمرو بالواوⓂ️ (@AmrElSherif0) January 7, 2023

السلطات المصرية تنفي بيع القلعة

من جانبه، نفى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، ما تردد بشأن موافقة الحكومة على طلب وزارة الآثار التعاقد مع شركة إماراتية للحصول على حق انتفاع لمنطقة قلعة صلاح الدين.

ناصر: البلد بقت بتتباع حتة حتة لدرجة إن فيه كلام عن بيع #قلعة_صلاح_الدين لمستثمر إماراتي#مصر_النهاردة pic.twitter.com/RHEykQeMNq — قناة مكملين الفضائية (@mekameleentv) January 8, 2023

وأكد وزيري، أن الوزارة لا تتعامل مع شركات إماراتية أو خاصة، لافتا إلى أن الوزارة تتعامل مع الأجهزة السيادية في الدولة فقط لإتمام هذه التعاقدات.‏

واستحوذت الإمارات والسعودية منذ سنوات على عدد من أصول الدولة المصرية؛ شملت بشكل خاص المناطق الأثرية وأبرز مراكز الثقل الاقتصادي في البلاد.

كم دفع المستثمر الاماراتي للاستحواذ على قلعة صلاح الدين؟ و متى؟ والاهم … ولمن؟

لمن: pic.twitter.com/xMFjPzRDmd — Cpt. Osman (@SherifFree) January 8, 2023

ويرى مراقبون أن النظام العسكري الحاكم في مصر حالياً بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو السبب الرئيسي في فتح أبواب مصر على مصراعيها أمام الشركات ورجال الأعمال الإماراتيين والسعوديين لشراء والاستحواذ على مقدرات الشعب المصري.