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بكاء لاعب المنتخب الأردني بعد التأهل التاريخي لنصف نهائي كأس آسيا 2023 قطر (فيديو)

بقلم
بكاء لاعب منتخب نشامى الأردن

وطن- شهدت لقطات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لبكاء لاعب منتخب نشامى الأردن بعد عبورهم لأول مرة في تاريخهم لدور نصف نهائي كأس آسيا 2023، على حساب طاجيكستان الذي حقق الفوز عليه بهدف دون رد في منافسات دور ال8.

وأظهر في مقطع الفيديو لبكاء لاعب المنتخب الأردني الجالس داخل أرضية الملعب عقب المباراة البطولية أمام طاجيكستان وحسم بطاقة العبور لدور النصف النهائي للبطولة الآسيوية الأولى في تاريخ الكرة الأردنية.

بكاء لاعب أردني بعد التأهل لنصف نهائي كأس آسيا 2023

كما وأوضح مقطع الفيديو الذي التقطته عدسة قنوات الكأس القطرية الناقلة لبث مباريات بطولة كأس آسيا 2023، ذهاب زملائه إلى لاعب منتخب نشامى الأردن الذي يبكي فرحاً بتحقيق الإنجاز التاريخي مع منتخب بلده في البطولة الآسيوية.

ونجح لاعبو نشامى الأردن من خطف بطاقة العبور لدور نصف نهائي كأس آسيا 2023، لأول مرة في تاريخهم، بعد فوزهم على طاجيكستان بهدف نظيف دون مقابل، حيث سبق لهم أن تأهلوا لدور ال16 ثلاث مرات قبل ذلك.

وجاء هدف الفوز والتأهل في المباراة من خطأ ارتكبه لاعب منتخب طاجيكستان وحدت حنونوف، الذي سجل هدفاً في شباك مرماه عند الدقيقة ال66.

منتخب الأردن
احتفال لاعبو المنتخب الأردني بالتأهل التاريخي لنصف نهائي البطولة الآسيوية
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كما وأهدر لاعبو النشامى العديد من الفرص الضائعة من أجل تعزيز التقدم في نتيجة المباراة أمام طاجيكسان في منافسات دور ال16، كان أخطرها فرصة اللاعب موسى التعمري مع يزن النعيمات.

وينتظر مصير منتخب قطر (العنابي) المنتخب العربي الآخر، الذي سيواجه أوزبكستان في المباراة الحاسمة من منافسات دور ال16 كأس آسيا 2023، في الأدوار الإقصائية للعبور للدور القادم.

وستختتم فعاليات النسخة ال18 من بطولة كأس آسيا 2023 التي تستضيفها دولة قطر في ال10 من شهر فبراير القادم.

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