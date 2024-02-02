بكاء لاعب المنتخب الأردني بعد التأهل التاريخي لنصف نهائي كأس آسيا 2023 قطر (فيديو)

وطن- شهدت لقطات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لبكاء لاعب منتخب نشامى الأردن بعد عبورهم لأول مرة في تاريخهم لدور نصف نهائي كأس آسيا 2023، على حساب طاجيكستان الذي حقق الفوز عليه بهدف دون رد في منافسات دور ال8.
وأظهر في مقطع الفيديو لبكاء لاعب المنتخب الأردني الجالس داخل أرضية الملعب عقب المباراة البطولية أمام طاجيكستان وحسم بطاقة العبور لدور النصف النهائي للبطولة الآسيوية الأولى في تاريخ الكرة الأردنية.
بكاء لاعب أردني بعد التأهل لنصف نهائي كأس آسيا 2023
كما وأوضح مقطع الفيديو الذي التقطته عدسة قنوات الكأس القطرية الناقلة لبث مباريات بطولة كأس آسيا 2023، ذهاب زملائه إلى لاعب منتخب نشامى الأردن الذي يبكي فرحاً بتحقيق الإنجاز التاريخي مع منتخب بلده في البطولة الآسيوية.
شوف|
بكاء لاعب أردني بعد التأهل التاريخي لنصف النهائي #الاردن_طاجيكستان#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023#قطر2023 | #AsianCup2023
#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/P1PpRT2q17
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 2, 2024
ونجح لاعبو نشامى الأردن من خطف بطاقة العبور لدور نصف نهائي كأس آسيا 2023، لأول مرة في تاريخهم، بعد فوزهم على طاجيكستان بهدف نظيف دون مقابل، حيث سبق لهم أن تأهلوا لدور ال16 ثلاث مرات قبل ذلك.
أردن يا موطن الأشراف والحسب وباعث المجد في التاريخ والكتب .. المعلق خليل البلوشي يتغنى بإنجاز النشامى الآسيوي #الاردن_طاجيكستان#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023#قطر2023 | #AsianCup2023
#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/WgFXwWrOC6
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 2, 2024
وجاء هدف الفوز والتأهل في المباراة من خطأ ارتكبه لاعب منتخب طاجيكستان وحدت حنونوف، الذي سجل هدفاً في شباك مرماه عند الدقيقة ال66.
اقرأ أيضاً:
-
لأول مرة في تاريخهم.. نشامى الأردن إلى نصف نهائي كأس آسيا 2023 بعد فوزهم على طاجيكسان (شاهد)
-
“هي قضية الشرفاء”.. تضامن لاعب المنتخب الأردني محمود مرضي مع فلسطين في كأس آسيا 2024 قطر (فيديو)
مباراة نشامى الأردن ضد طاجيكستان
كما وأهدر لاعبو النشامى العديد من الفرص الضائعة من أجل تعزيز التقدم في نتيجة المباراة أمام طاجيكسان في منافسات دور ال16، كان أخطرها فرصة اللاعب موسى التعمري مع يزن النعيمات.
هدف|
منتخب الأردن يتقدم 1-0 على طاجيكستان .. شاهد الهدف بصوت المعلق منتصر الأزهري#الاردن_طاجيكستان#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023#قطر2023 | #AsianCup2023
#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/owqWPGBLdE
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 2, 2024
وينتظر مصير منتخب قطر (العنابي) المنتخب العربي الآخر، الذي سيواجه أوزبكستان في المباراة الحاسمة من منافسات دور ال16 كأس آسيا 2023، في الأدوار الإقصائية للعبور للدور القادم.
وستختتم فعاليات النسخة ال18 من بطولة كأس آسيا 2023 التي تستضيفها دولة قطر في ال10 من شهر فبراير القادم.