أحد أخطر الأسماك في العالم تنهي حياة رجل بعد تناولها .. هكذا تسمم منها (صور)

وطن – توفي رجل برازيلي بعد تناوله “السمكة المنتفخة” -أحد أخطر الأسماك سمية في العالم-، حيث أمضى خمسة أسابيع في المستشفى يكافح من أجل حياته، وفقًا للتقارير.

وتناول “ماغنو سيرجيو جوميز”، البالغ من العمر 46 عامًا، وصديقه السمكة المنتفخة السامة – والمعروفة بأنها أكثر سمية بـ 1200 مرة من السيانيد – خلال عيد الميلاد بعد تلقيهما السمكة كهدية، وفقًا لما ورد في صحيفة “نيويورك بوست” وfox news.

جوميز، والد لثلاثة أطفال، وصديقه قاما بتنظيف السمكة وإزالة كبدها ثم غليها وأكلاها مع عصير الليمون في شرق البرازيل.

“التسمم انتقل بسرعة إلى رأسه”

ومع ذلك، بعد أقل من ساعة، أصيب كل من جوميز وصديقه بمرض شديد، كما قالت شقيقته المفجوعة ميريان لوبيز. مضيفة أن أخاها لم يكن قد نظف السمكة المنتفخة من قبل.

وقالت لوبيز: “بدأ ماغنو يشعر بتنميل في فمه، ثم ذهب مع زوجته إلى المستشفى، قائدًا سيارته. عندما وصل إلى هناك، كان فمه متنملًا أكثر، وشعر بالغثيان. بعد وقت قصير، أصيب بسكتة قلبية استمرت ثماني دقائق.”

وأضافت أن شقيقها وضع على جهاز التنفس الصناعي ولكنه لم يتعافى أبدًا، وقد توفي يوم السبت. مبينةً: “أخبر الأطباء عائلتنا أنه توفي بسبب التسمم، الذي انتقل بسرعة إلى رأسه”.

وذكرت: “بعد ثلاثة أيام من دخوله المستشفى، أصيب بعدة نوبات، أثرت بشكل كبير على دماغه، تاركة فرصة ضئيلة للتعافي.”

اقرأ أيضاً:

وقالت لوبيز إن صديق أخيها نجا من المحنة ولكنه يعاني من مشاكل في ساقيه. لم يتضح إذا كان الصديق هو نفس الشخص الذي أهدى جوميز السمكة .

السمكة المنتفخة

تعتبر السمكة المنتفخة خطيرة للغاية للأكل لأنها تحتوي على السموم القاتلة التيترودوتوكسين (TTX) و/أو ساكسيتوكسين، والتي يمكن أن تسبب مرض شديد والوفاة، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقالت الإدارة: “هذه سموم تؤثر على الجهاز العصبي المركزي وهي أكثر فتكًا من السيانيد”.

تبدأ الأعراض في غضون 20 دقيقة إلى ساعتين بعد تناول السمك السام.

تشمل الأعراض الأولية التنميل في الشفتين والفم، يليه الدوار، التنميل في الأطراف، مشاكل في الكلام، التوازن، ضعف العضلات والشلل، القيء، والإسهال.

في حالات التسمم الشديدة، يمكن أن يؤدي إلى الوفاة نتيجة لشلل التنفس.

توجد السموم في الكبد، والغدد التناسلية، والجلد وأمعاء سمكة البالون.

تعتبر السمكة المنتفخة ثاني أكثر الفقاريات سمية في العالم، بعد الضفدع السام الذهبي.

على الرغم من مخاطر تناول السمكة المنتفخة، إلا أنها تعتبر طعامًا شهيًا في اليابان، حيث تعرف باسم فوغو.

يتعلم الطهاة اليابانيون المختصون بفوغو كيفية تقطيع أجزاء السمكة التي تحتوي على السم بأمان.

كما أن السمكة شائعة أيضًا في الصين وكوريا.

هناك ما يكفي من السم في سمكة واحدة من الأسماك المنتفخة لقتل 30 إنسانًا.

بينما تعتبر البرازيل موطنًا لـ 20 نوعًا من الأسماك المنتفخة. فيما لم يتضح نوع السمكة التي تناولها جوميز.