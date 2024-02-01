9 من أجمل النساء في العالم (صور)

وطن – في العالم، كل شخص مختلف عن الآخر بشخصيته الفريدة. فبعض الناس جميلون بعيونهم الجميلة؛ والبعض الآخر بشعرهم اللامع أو بصفات أخرى، أما جمال الوجه فهو صفة خاصة بالنساء.

العديد من النساء الجميلات المشهورات يمتلكن وجهًا جميلًا، في هذا المنشور، إليكم قائمة 9 من أجمل النساء في العالم، وفقًا لتقرير النسبة الذهبية للجمال.

أجمل 9 نساء في العالم ..

جودي كومر:

ممثلة بريطانية شهيرة تصدرت قائمة أجمل النساء بدقة وجه بلغت 94.52%.

في عام 2018، حددتها مجلة “فوغ” البريطانية كإحدى أكثر الفتيات تأثيرًا.

وفي عام آخر، تم تضمينها في قائمة “فوربس” للشخصيات الأقل من 30 سنة.

أريانا غراندي:

أريانا غراندي معروفة بصوتها المتميز وأدائها الساحر.

بالإضافة إلى إنجازاتها الموسيقية، تعد أريانا غراندي أيضًا من المدافعين عن حقوق الإجهاض.

زيندايا:

زيندايا مغنية وممثلة أمريكية، حيث تم تصنيفها بنسبة 94.37%، في القائمة.

هي معروفة بأدوارها المتنوعة في مجموعة أفلام سبايدرمان. حازت على العديد من الجوائز، بما في ذلك جوائز إيمي البارزة.

بيونسيه:

بيونسيه ممثلة ومغنية وكاتبة أغاني أمريكية. تم إدراجها في قائمة أجمل النساء في العالم بدقة 92.44%.

جعلت الفن المتقدم والصوتيات لبيونسيه منها أكثر النساء تأثيرًا في موسيقى القرن الحادي والعشرين.

صنعت التاريخ كأول فنانة تحتل جميع ألبوماتها السبعة المرتبة الأولى في الولايات المتحدة. حصلت على لقب “Queen Bey” نتيجة لنجاحها، الذي جعلها رمزًا فنياً.

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تايلور سويفت:

تايلور سويفت معروفة بأغانيها الجميلة والمؤثرة. تتمتع هذه الأنثى بطريقة فريدة في سرد قصة من خلال أغانيها المكتوبة، مما يجعلها مختلفة عن البقية.

هي متواضعة في طبيعتها. لديها عيون زرقاء جميلة وشكل وجه جميل، مما يجعلها من أجمل النساء في العالم. حصلت على 91.64% في مؤشر الجمال للنسبة الذهبية.

بيلا حديد:

بيلا حديد، هي شقيقة الشخصية الشهيرة والعارضة جيجي حديد، معروفة بأسلوبها الجذاب.

بدأت مسيرتها في عرض الأزياء في سن الـ16. في أوائل العشرينات من عمرها، حققت شهرة ونجاحًا كبيرين.

وفقًا للنسبة الذهبية للجمال الوجهي، هي من أجمل النساء في العالم.

على مدار أربع سنوات، ظهرت حديد في 27 غلافًا لمجلة فوغ العالمية. تعرف هذه العارضة كيف تجذب انتباه الجمهور خلال عرض الأزياء. وفقًا لأصدقائها وعائلتها، بيلا حديد متواضعة ولطيفة للغاية.

كيم كارداشيان:

هي واحدة من الشخصيات التي تم إدراجها في قائمة أجمل 10 نساء في العالم. هي ناجحة للغاية. صافي ثروتها 120 كرور دولار أمريكي.

اسمها الحقيقي هو كيمبرلي نويل كارداشيان، وهي في الـ42 من عمرها.حصلت على جائزة غلامور لريادة الأعمال، وجائزة CFDA للمؤثرين، وجائزة MTV للأفلام والتلفزيون وغيرها.

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ديبيكا بادوكون:

ديبيكا بادوكون هي واحدة من أعلى الممثلات أجرًا في العالم، وهي أيضًا من أجمل نساء العالم. حصلت على 91.22% في مؤشر الجمال للنسبة الذهبية.

قامت بالعديد من الأفلام الناجحة . تدير مؤسسة باسم Live Laugh Love لخلق وعي حول الصحة العقلية في الهند. هي زوجة النجم البوليوودي الشهير رانفير سينغ.

هو يون جونغ:

العارضة والممثلة الكورية الجنوبية هو يون جونغ أكملت في أفضل 10 بتقييم جمال 89.63% في القائمة.

قدمت ظهورها الدولي الأول خلال أسبوع الموضة في نيويورك وسرعان ما اكتسبت شهرة بسبب شعرها الأحمر “الناري”.

حصلت على تكريمات لإنجازاتها، بما في ذلك جائزة نقابة ممثلي الشاشة لأفضل أداء من قبل ممثلة في مسلسل درامي.