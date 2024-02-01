وثق ذلك بالفيديو.. أمريكي يقطع رأس والده بمنجل والسبب “بايدن”!

وطن – أفادت وسائل إعلام أمريكية أن رجلاً متهما بقطع رأس والده في إحدى ضواحي فيلادلفيا، في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، نشر مقطع فيديو مروعاً على وسائل التواصل يظهره وهو يرفع الرأس المقطوع ويهاجم حكومة بلاده.

وقالت شبكة “abcnews” إن الشاب المتهم يدعى “جاستن موهن” 32 عاماً، كان مسلحاً وقفز فوق سياج منشأة للحرس الوطني على بعد حوالي 100 ميل (160 كيلومترًا)، عندما تم القبض عليه في وقت متأخر من، يوم الثلاثاء، بعد ساعات من إقدامه على قطع رأس والده.

“رأس مقطوع في حمام”

وتم العثور على الأب الضحية، الذي يُدعى مايكل إف موهن، مقطوع الرأس في حمام المنزل في ليفيتاون حيث يعيش ابنه أيضاً.

وأظهر مقطع فيديو نشر على موقع “يوتيوب”، وتبلغ مدته أكثر من 14 دقيقة، جاستن موهن وهو يرفع رأساً مقطوعاً ويذكر والده بالاسم.

وتعتذر “وطن” عن عدم نشره لأنه يحمل مشاهد مؤذية وصادمة.

وصف والده بأنه خائن لبلاده

وقالت الشرطة إنه يبدو أنه كان يقرأ من نص مكتوب، وهو يشجع على العنف ضد المسؤولين الحكوميين ويصف والده بأنه خائن لبلاده.

وكان القتيل “مايكل موهن” موظفًا فيدرالياً ومهندساً في قسم البيئة الجغرافية في فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي في منطقة فيلادلفيا.

وبحسب الشرطة قالت “دينيس موهن” زوجة مايكل موهن، أنها كانت خارج المنزل، وعندما عادت إليه عثرت على الجثة حوالي الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء.

منجل وقفازات مطاطية

وعثر الضباط على الجثة، وأدوات تنفيذ الجريمة وهي عبارة عن منجل وقفازات مطاطية ملطخة بالدماء، بحسب إفادة خطية للشرطة.

وأخبرت دينيس موهن الشرطة أن سيارة زوجها من نوع “تويوتا كورولا” بيضاء وابنها مفقودان.

وقال “يوتيوب” في بيان له، إن الفيديو، الذي تم تحميله ولم يتم بثه مباشرة، تمت إزالته لانتهاكه سياسة العنف المصور، وتم إغلاق قناة “جاستن موهن”.

بقي الفيديو لـ 5 ساعات

وقالت الشرطة إن الفيديو كان موجوداً على الإنترنت لمدة خمس ساعات تقريبا.

ولفتت abcnews إلى أن القاتل الذي تم القبض عليه، الأربعاء، تم اتهامه أيضاً بحيازة أسلحة، واحتجز بدون كفالة مع جلسة استماع مقررة في 8 فبراير.

ومن المتوقع أن تعلن الشرطة والمدعون العامون عن تفاصيل إضافية في مؤتمر صحفي، غداً الجمعة. ووفق المصدر ذاته تبنى موهن خطاباً عنيفاً مناهضاً للحكومة في كتاباته التي نشرها على الإنترنت منذ عدة سنوات.

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ثورة دموية

وفي أغسطس/آب 2020، نشر موهن “منشورًا” على الإنترنت حاول فيه إثبات ضرورة قيام الأشخاص المولودين في عام 1991 أو بعده – سنة ميلاده – بتنفيذ ما أسماه “ثورة دموية”. كما اشتكى مطولاً من دعوى قضائية خسرها وشجع على اغتيال أفراد عائلته وموظفين عموميين.

وفي مقطع الفيديو الذي نُشر بعد القتل، وصف والده بأنه موظف فيدرالي لمدة 20 عامًا. كما تبنى مجموعة متنوعة من نظريات المؤامرة والأحاديث الصاخبة حول إدارة بايدن، والهجرة والحدود، والسياسة المالية، والجريمة في المناطق الحضرية، والحرب في أوكرانيا.

قاد سيارة والده

وقال النقيب “بيت فيني” من إدارة شرطة بلدة ميدلتاون إن موهن قاد سيارة والده إلى فورت إنديانتاون جاب، حيث تم احتجازه.

وتم إخبار المسؤولين في المنشأة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أن الهاتف المحمول الخاص بـ “موهن” قد رن في مكان قريب، وفقًا لأنجيلا واتسون، مديرة الاتصالات في إدارة الشؤون العسكرية والمحاربين القدامى في بنسلفانيا.