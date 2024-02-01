هل تعلم أن العطور باهظة الثمن مصنوعة من القيء؟

ترجمة وطن- كشف نوفمبر نيكولز صانع العطور وصاحب الماركة التجارية Chemin في مقابلة مع مجلة PopSugar عن مكوّن غريب يدخل في تركيبة العطور باهظة الثمن.

وحسب نيكولز، يمكن أن تحتوي العطور باهظة الثمن في كثير من الأحيان على “العنبر الرمادي وهو مادة كبيرة القيمة معروفة برائحتها الفريدة وخصائصها الثابتة”.

ويُعرف العنبر الرمادي أيضًا باسم قيء الحوت المتصلي، وهو مكون باهظ الثمن لدرجة أنه عادةً ما يوجد فقط في تركيبات العطور الفاخرة الأكثر تخصصًا.

ويشرح نوفمبر نيكولز كيف يتم حصاد العنبر الرمادي، وكذلك البدائل التي يمكنك البحث عنها عند شراء عطورك.

قيء الحوت أو العنبر الرمادي

ويقول نيكولز إن مادة العنبر الرمادي أو قيء الحوت يتم إفرازه لحماية أمعاء حوت العنبر من المواد الحادة. ويتخلص منه مع مرور الوقت، ويمكن العثور عليه طافيا في البحر أو بعد أن تجرفه الأمواج إلى الشاطئ.

وأضاف أن هذه المادة تزيد من تأثير وشدة الروائح التي تضاف إليها، مؤكدا أن جمعه يتم بعد خروجه بشكل طبيعي من جسم حوت العنبر دون ملامسة الحيوان أو إلحاق أضرار به.

يذكر أن مستحضرات التجميل الطبيعية تحتوي على 50% على الأقل من مكونات نباتية، وما لا يقل عن 5% من المكونات التي توردها مزارع أو مؤسسات زراعية رسمية.

ويعود الباقي للمواد الطبيعية مع إضافة بعض المكونات الاصطناعية المسموح بها.

وتشكل المكونات النباتية ما لا يقل عن 95%، وتتم زراعة 10% منها على الأقل في مزارع رسمية.

ويمكن لصناع مستحضرات التجميل هذه التأكيد على طبيعة المكونات من خلال الحصول على شهادة بيئية.

وعلاوة على ذلك يسمح باستخدام المنتجات ذات الأصل الحيواني، رغم أن هذه المنتجات ليس لديها شهادة بيئية.

أما فيما يتعلق بمستحضرات التجميل العضوية، فلا يمكن أن يكون هناك أي مكونات من أصل حيواني.

حيتان العنبر الرمادي مهددة بالانقراض

ولا يُعتبر الحصول على العنبر الرمادي ممارسة ضارة، فقد تم تصنيف الحيتان التي تنتج القيء مهددة بالانقراض تحت قانون الأنواع المهددة بالانقراض منذ عام 1970، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

وكان ذلك بشكل رئيسي بسبب الصيد البحري، وهو صيد الحيتان للحصول على منتجاتها القابلة للاستخدام مثل اللحم والدهن.

وبينما لم يعد هذا الممارسة شائعة كما كانت في الماضي، مازالت أعداد الحيتان الطيارة تتعافى من الصيد البحري. لذلك، جعلت معظم الدول هذه الممارسة غير قانونية.

وقد ذهبت بعض المناطق إلى حد منع حيازة وتجارة العنبر الرمادي لتثبيط استخدام أي منتجات فرعية من الحيتان قد تتسبب بالخطأ في الإضرار بأعدادها.

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