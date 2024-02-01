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مشهد مرعب .. كوبرا الملك معلقة على مروحة السقف وتدور معها! (فيديو)

بقلم
كوبرا الملك معلقة على مروحة السقف

وطن – غزا مقطع فيديو، منصات التواصل الإجتماعي، ويظهر أفعى كوبرا الملك مُعلقة على مروحة السقف، ما ترك مشاهدي المقطع في حالة ذهول.

وحصد الفيديو المرعب الذي تم نشره قبل 5 أيام، 2 مليون مشاهدة على إنستغرام، وحصل على حوالي 51,000 إعجاب.

وظهرت في اللقطات كوبرا الملك ملتفة على مروحة السقف وهي تدور، مما جعل من السهل جدًا أن تسقط الأفعى بسبب وزنها.

وأعرب غالبية المعلقين عن خوفهم من المشهد، مشيرين إلى الخطر المحتمل على سكان المنزل إذا فشل الأفراد في الانتباه إلى محتويات غرفهم أو منازلهم.

أفعى كوبرا الملك

والكوبرا الملك تتغذى أساساً على الثعابين الأخرى.

ويوازي رأس الكوبرا الملك حجم قبضة يد الإنسان ويمكن لمقدمة جسمها الانتصاب حتى يبلغ ارتفاعها معدل طول إنسان راشد .

ويكفي السم المستخرج من عضة الكوبرا الملك لقتل فيل ضخم أو 20 إنساناً، ويبلغ متوسط عمر الكوبرا الملك نحو 20 عاماً .

الكوبرا الملك تحاول تجنب البشر عادةً ولكن إذا حصل وواجهت إنساناً فلن تهرب وإذا حاول استفزازها تصبح عدائية جداً وتقوم بالتهديد فترفع الجزء الأمامي من جسدها وتمد رقبتها وتظهر أنيابها وتهس بصوت عال.

وقد تغضب بسهولة إذا اقترب منها كائن أكثر من اللازم أو تحرك بشكل مفاجئ ولكن الكوبرا قد تفاجئك وتهاجمك خلال ثوان حتى لو كنت على بعد مترين.

في مقطع مشابه، انتشر فيديو آخر قبل ذلك على الإنترنت يظهر اللحظة المروعة التي سقطت فيها ثلاثة ثعابين عملاقة من سقف منزل عائلة في ماليزيا.

 

 

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