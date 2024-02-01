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ماذا قال اتحاد الكرة بعد إقصاء المنتخب المصري من كأس أمم أفريقيا 2024؟!

بقلم
المنتخب المصري

وطن- أصدر الاتحاد الكرة المصري بياناً عقب فيه على إقصاء المنتخب المصري من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، الأربعاء.

وقال اتحاد الكرة في بيانٍ نشره عبر حسابه على منصة (X)، جاء فيه: ” يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بالاعتذار إلى الجماهير المصرية العظيمة على ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 كوت ديفوار”.

اعتذار اتحاد الكرة لجماهير المنتخب المصري

وأضاف البيان، ” نعتذر للجماهير عن عدم تحقيق طموح الجماهير المصرية وأهداف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي قام بالدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة القارية”.

كما وأردف الاتحاد، ” يتقدم المجلس بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية من خلال التشاور والاتفاق في الرؤى، من أجل وضع خطة للنهوض بالمنتخبات الوطنية منذ قدوم المجلس الحالي”.

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قرار مرتقب من الاتحاد المصري

وواصل، ” إدارة اتحاد الكرة هي جزء من نسيج الشعب المصري ويشعرون بما يشعر به الجماهير المصرية، فإن المجلس بصدد عقد اجتماع الأحد لدراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية وتقرير رئيس البعثة والمشرف  على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبة”.

وختم، ” لن يدخر اتحاد الكرة أي جهد أو فكر لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة القادمة”.

وكان المنتخب المصري قد ودع منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، بعد إقصائه أمام الكونغو الديمقراطية من منافسات دور ال16 بركلات الترجيح بنتيجة 7-8، عقب انتهاء المباراة بين كلا المنتخبين بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

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