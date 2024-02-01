ليبيا.. مقطع فاطمة الحمصة الخادش للحياء يتسبب في القبض عليها

وطن- أعلن جهاز دعم الاستقرار التابع لوزارة الداخلية الليبية عن إلقاء القبض على الفنانة الشعبية فاطمة الطرابلسية المعروفة باسم فاطمة الحمص.

وقال في بيان نشر عبر صفحته على فيسبوك “حرصاً من جهاز دعم الاستقرار على المحافظة على الأخلاق الحميدة التي تميز مجتمعنا، وعلى خلفية المقطع المرئي الخادش للحياء العام والذي تم تداوله، قامت الإدارات المختصة في الجهاز بضبط المدعوة “الحمصة” لارتكابها جريمة خدش الحياء”.

وتابع البيان “يؤكد جهاز دعم الاستقرار على أنه سيقف سداً منيعاً ويضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأخلاق وقيم مجتمعنا”.

وأكد جهاز دعم الاستقرار أنه “سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة على اعتبار الفعل المرتكب مجرّم قانوناً”.

وجاء اعتقال فاطمة الحمصة بعد ساعات من انتشار مقطع فيديو لها وهي تغني “”صاحبي يجيني قدام صغاري”.

وظهرت فاطمة الحمصة في مقطع الفيديو وهي ترقص وتغني أغنية “صاحبي يجيني قدام صغاري/ صاحبي يأتي أمام أطفالي “.

دعوات لسجن الحمصة

وأثارت الأغنية غضب المجتمع الليبين ووصفوها بأغنية “إباحية ولا أخلاقية وتشجع على الفسق والفجور” فهي تتغنى بالعلاقات الجسدية غير الشرعية، على حد تعبيرهم.

وأكد نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي أن الأغاني الإباحية غريبة على قيم المجتمع الليبي ومبادئه.

ودعوا إلى محاسبة الفنانة فاطمة الحمصة وسجنها بسبب هذه الأغنية. كما دعوا إلى مقاطعتها ومقاطعة أغانيها، مشيرين إلى وجود عدد من الفنانات الشعبيات يحترمون العادات والتقاليد.

وليست هذه الأغنية الأولى التي أثارت غضب الليبيين، إذ أطلقت سابقا أغنية بعنوان “نمشيله متضايقة.. نروح من عنده رايقة”، والتي وصفها الجمهور بالأغنية الإباحية.

يذكر أن فاطمة الطرابلسية قد اعتقلت سنة 2017 من قبل قوة الردع أثناء قيادة سيارتها في طريق الشط بالعاصمة طرابلس، بزعم حيازتها مواد وصفت بالممنوعة. وتم إطلاق سراحها بعد ذلك.