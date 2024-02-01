“صواريخ مفخخة”.. كمين القسام الجديد حوّل ضباط الاحتلال وجنوده لأشلاء

وطن – وثق مقطع فيديو نشره الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام- الذراع العسكري لحركة حماس- مشاهد ملحمية جديدة، توثق اشتباكات مقاتليها مع قوات العدو واستدراج قوة خاصة إلى كمين محكم وتفجير عين نفق بها في عدد من محاور القتال غرب مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأظهر أحد المشاهد الذي رصدته “وطن” ضمن المقاطع الجديدة التي بثتها القسام، الخميس، مقاوماً وهو يحمل بيديه الاثنتين قذيفتين ويمشي متسللاً خلف جدار أسمنتي، ليصل إلى ما بدا أنها أحراش وأشجار كثيفة، ويتم تحديد هدف للعدو عبارة عن مبنى بالمثلث الأحمر المقلوب.

وبعد رمي إحدى القذيفتين يرى المنزل وقد تحول إلى كتلة من اللهب والنيران، ويرى مقاوم وهو يسدد سلاحه إلى هدف آخر وهو يصيح “الله أكبر ولله الحمد”.

وتشاهد دبابة إسرائيلية رابضة ومغطاة بساتر قماشي قبل أن يقوم مقاوم بدا متحصناً في منزل باستهدافها.

معارك القسام في غزة وخسائر الاحتلال

وأظهر مشهد تال بيوت عشوائية مهجورة تحصن فيها جنود الاحتلال، قبل أن تظهر جرافة وهي تزيل بعض المنازل فيتم استهدافها لتتحول مع سائقها إلى كتلة من النيران.

ويرى مقاوم داخل نفق أمام لغم وهو يقول:”الآن تفخيخ فتحة النفق” بإذن الله تعالى، ويسمع آخر يقول:” الجرافة الثانية بقذيفة أر بي جي”.

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“صواريخ مفخخة”

وأظهرت مشاهد أخرى عملية تفخيخ غرفة وصواريخ قبل استدراج قوة صهيونية إلى المكان، حيث بدا مقاوم ملثم وهو يرفع قذيفة ضخمة وطويلة ويقوم بتثبيتها.

ويسمع صوت المقاوم وهو يقول:” تم والحمد لله تجهيز كافة الصواريخ الموجودة داخل هذه الغرفة ـ تفخيخها ـ وهو رد بسيط لدماء الشهداء”.

مخيما البريج والمغازي

وكانت “كتائب القسام نشرت مشاهد للاشتباكات بين مقاتليها وجنود وآليات إسرائيلية في مخيمي المغازي والبريج بقطاع غزة.

وأعلنت الكتائب، الأربعاء استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع “D9” و4 دبابات إسرائيلية من نوع “ميركافا” بقذائف “الياسين 105” محلية الصنع.