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رغم الحديث عن وقف إطلاق النار .. محلل: آلاف من عناصر النخبة لم تأتهم أوامر بعد لتنفيذ المهام

بقلم

وطن – بالتزامن والحديث عن وقف إطلاق النار في غزة، أكد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم المدهون، أنّ هناك عشرات آلاف من عناصر النخبة في كتائب القسام وسرايا القدس، يرابطون في “عقدهم القتالية” وداخل أنفاقهم الهجومية، ولم تأتهم الأوامر بعد لتنفيذ المهام، والاحتلال يخشاهم ويقوم بعمليات انسحاب تكتيكي وإغارات إرهابية ضد المدنيين.

جاء ذلك في سياق تعليق “المدهون” على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من المناطق الغربية لشمال قطاع غزة الخميس.

وقال المدهون على حسابه في منصة X: “لا ترفعوا سقف التوقعات فالمعركة مستمرة والعدوان مستمر ولا تطبعوا مع وحشيته، أو تنغروا بتكتيكاته ومراوغاته الإعلامية، يراهن الاحتلال على تعبنا وإحباطنا، ويريد منا الاستسلام، وهذا محال”.

وتابع: “أطمئنكم؛ المقاومة قوية، تواصل بنفس الكفاءة والفاعلية، ومستعدة لحرب مدن طويلة، وقادرة على مفاجأة العدو في كل لحظة، وما تدخره أقوى مما استخدمته في المواجهة، ويضغط الاحتلال على المدنيين انتقاماً وعجزاً، ويرتكب أبشع المجازر الوحشية التي يعاقب عليها القانون الدولي، ويهرب من مواجهة المقاتلين لقتل الأطفال والنساء وتجويعهم”.

وقال “هناك عشرات آلاف من نخبة القسام والسرايا مرابطون بعقدهم القتالية وداخل أنفاقهم الهجومية، لم تأتهم الأوامر بعد لتنفيذ المهام، والاحتلال يخشاهم ويقوم بعمليات انسحاب تكتيكي وإغارات إرهابية ضد المدنيين”.

وذكر المحلل أنّ “الواقع الإنساني صعب جداً جداً بسبب تخاذل القوى الإقليمية وتخليها عن غزة، وما علموا أن الله معها ومن معه الله لا يُهزم، كل ما يجري من مشاورات وحوارات لا تعني المقاتل في الميدان شيئاً، هناك قدرة تحمل هائلة وأيضاً مخططات طويلة الأمد”.

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قال: “باعتقادي ستفاجئ كتائب القسام الاحتلال خلال الأيام القادمة بعملية تذهله، ليخرج بعدها أبو عبيدة ويعلن ما يشفي صدوركم”.

وشمل الانسحاب الإسرائيلي إخلاء مناطق العطاطرة والسلاطين والتوام، بعد أن خلّف دمارا واسعا في هذه المناطق .

كما انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من منطقة المقوسي شمال غرب مدينة غزة بعد تدمير المنطقة بالكامل.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منطقة المقوسي مع بدء العملية البرية على القطاع ودمرت مباني مدنية ومؤسسات دولية ومستشفيات، بينما شهدت عملية الاقتحام اشتباكات مع المقاومة.

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